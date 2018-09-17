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13:21 (мск), источник: ТАСС

Коварж, Елесин и Пуустинен признаны лучшими игроками недели КХЛ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Чешский голкипер екатеринбургского «Автомобилиста» Якуб Коварж признан лучшим вратарем прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список опубликован на официальном сайте КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Коварж на прошедшей неделе одержал победу в двух матчах на выезде. Он отразил 96,30% бросков по своим воротам. «Автомобилист» с начала сезона в КХЛ набрал 12 очков в шести матчах и лидирует в Восточной конференции.

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Лучшим защитником признан хоккеист ярославского «Локомотива» Александр Елесин, забросивший шайбу и отдавший результативную передачу в двух матчах недели. Обе встречи защитник завершил с положительным показателем полезности («+3» в сумме). Также в его активе восемь силовых приемов и четыре заблокированных броска.

Среди нападающих лучшим признан финн Юусо Пуустинен из нижнекамского «Нефтехимика». «Нефтехимик» в четырех выездных матчах одержал три победы. Пуустинен забросил четыре шайбы и отдал две передачи при показателе полезности «+1». Он набирал очки во всех матчах, а в игре против новосибирской «Сибири» (4:3) оформил хет-трик.

20-летний нападающий «Сибири» Никита Михайлов стал лучшим новичком недели. В трех матчах он забросил три шайбы и отдал голевую передачу. Михайлов забивал во всех матчах недели.

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