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13:26 (мск), источник: ТАСС

Матч КХЛ «Спартак» — «Автомобилист» начнется с минуты молчания в память о Гурееве

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и «Автомобилистом» начнется с минуты молчания в память о чемпионе СССР 1973 года, бывшем главном тренере команды Валентине Гурееве. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе красно-белых.

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Источник: РИА "Новости"

Гуреев скончался в понедельник на 73-м году жизни. В «Спартаке» он провел девять сезонов (1969−1978), также он играл за усть-каменогорское «Торпедо», ленинградский СКА и австрийский «Капфенберг». В составе команды он стал чемпионом СССР в 1976 году и обладателем Кубка страны в 1971 и 1972 годах. Всего в чемпионате СССР нападающий провел 411 матчей и забросил 54 шайбы.

«В память о Валентине Гурееве сегодня перед игрой с “Автомобилистом” пройдет минута молчания», — сообщили в пресс-службе «Спартака».

Гуреев входил в тренерский штаб молодежных сборных СССР и России, которые побеждали на чемпионате мира в 1986, 1989, 1999, 2003 годах. Также он возглавлял «Спартак» с 1993 по 1995 годы. Он стал одним из родоначальников развития женского хоккея в России. Под его руководством женская национальная команда заняла четвертое место на чемпионате мира 2011 года, что стало лучшим выступлением сборной за последние 10 лет.

Матч «Спартак» — «Автомобилист» начнется в 19:30 мск.

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