Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Куньлунь0
Слован2
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Трактор
Хоккей. КХЛ
12:30
АдмиралОТ3
ЦСКА4
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур2
Динамо Р1
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Металлург Мг
Все события
Фоторепортажи
10Игрок, который перешел в «Зенит». Вот кто прилетает в Питер
11Первый гол Роналду в Италии и другие события выходных
15:13 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в овертайме обыграл «Адмирал» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 17 сентября. Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над владивостокским «Адмиралом» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Калинин (10-я минута), Константин Окулов (13), Мэт Робинсон (53) и Никита Нестеров (62).

Читайте также
«До последнего не верил, что ЦСКА отдаст своего воспитанника». Форвард, которого Кучеров ждет в НХЛ

У проигравших отличились Владимир Бутузов (12), Сергей Коньков (25) и Константин Глазачев (33). ЦСКА перед этим матчем потерпел два поражения подряд.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает шестое место, набрав восемь очков, «Адмирал» на Востоке с пятью очками идет 10-м.

ЦСКА в следующем матче в гостях сыграет с пекинским «Куньлунем», «Адмирал» примет рижское «Динамо». Обе встречи пройдут 19 сентября.

В другом матче дня хабаровский «Амур» на своем льду переиграл «Динамо» из Риги со счетом 2:1.

Адмирал 3:4 ОТ
(1:2, 2:0, 0:1)
ЦСКА
17.09.2018, 12:30 Регулярный чемпионат КСК "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Сергей Светлов Игорь Никитин
Вратари
Никита Серебряков Илья Сорокин
1-й период
Сергей Калинин (М. Робинсон) 09:06
11:53 Владимир Бутузов (А. Угольников, С. Коньков)
Константин Окулов (Г. Скотт, А. Светлаков) 12:45
Михаил Пашнин 16:32
2-й период
24:30 Сергей Коньков (Д. Вихарев, В. Бутузов)
Грег Скотт 25:33
Максим Шалунов 29:42
32:35 Константин Глазачев (К. Дьяков)
Андрей Светлаков 37:15
3-й период
44:13 Иван Мищенко
Антон Слепышев 44:13
Мэт Робинсон 52:12
Максим Шалунов 54:14
56:36 Егор Яковлев
57:08 Егор Яковлев
Никита Нестеров 57:08
Овертайм
60:37 Владимир Бутузов
Никита Нестеров (Л. Вей) 61:55
Статистика
8 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Адмирал
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 До этой бесстрашной девочки такое в женском катании не исполнял никто
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Новый контракт Карреры со «Спартаком». Почему это важно
Великий и в самом расцвете сил. Всеми любимому Овечкину — 33
Болельщики призывают подписать петицию в поддержку Серены
«В «Динамо» обвинили в воровстве». Огненное интервью Скопинцева
У Шипулина новый тренер. Он уже издевается над Антоном: видео
«Витесс» Слуцкого наконец-то победил. Впервые за пять матчей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь