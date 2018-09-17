ЦСКА в овертайме обыграл «Адмирал» в матче чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Калинин (10-я минута), Константин Окулов (13), Мэт Робинсон (53) и Никита Нестеров (62).

У проигравших отличились Владимир Бутузов (12), Сергей Коньков (25) и Константин Глазачев (33). ЦСКА перед этим матчем потерпел два поражения подряд.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает шестое место, набрав восемь очков, «Адмирал» на Востоке с пятью очками идет 10-м.

ЦСКА в следующем матче в гостях сыграет с пекинским «Куньлунем», «Адмирал» примет рижское «Динамо». Обе встречи пройдут 19 сентября.