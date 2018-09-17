ЦСКА в овертайме обыграл «Адмирал» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 17 сентября. Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над владивостокским «Адмиралом» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 17 сентября. Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над владивостокским «Адмиралом» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Калинин (10-я минута), Константин Окулов (13), Мэт Робинсон (53) и Никита Нестеров (62).
У проигравших отличились Владимир Бутузов (12), Сергей Коньков (25) и Константин Глазачев (33). ЦСКА перед этим матчем потерпел два поражения подряд.
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает шестое место, набрав восемь очков, «Адмирал» на Востоке с пятью очками идет 10-м.
ЦСКА в следующем матче в гостях сыграет с пекинским «Куньлунем», «Адмирал» примет рижское «Динамо». Обе встречи пройдут 19 сентября.
В другом матче дня хабаровский «Амур» на своем льду переиграл «Динамо» из Риги со счетом 2:1.
|Сергей Светлов
|Игорь Никитин
|Никита Серебряков
|Илья Сорокин
|1-й период
|Сергей Калинин (М. Робинсон)
|09:06
|11:53
|Владимир Бутузов (А. Угольников, С. Коньков)
|Константин Окулов (Г. Скотт, А. Светлаков)
|12:45
|Михаил Пашнин
|16:32
|2-й период
|24:30
|Сергей Коньков (Д. Вихарев, В. Бутузов)
|Грег Скотт
|25:33
|Максим Шалунов
|29:42
|32:35
|Константин Глазачев (К. Дьяков)
|Андрей Светлаков
|37:15
|3-й период
|44:13
|Иван Мищенко
|Антон Слепышев
|44:13
|Мэт Робинсон
|52:12
|Максим Шалунов
|54:14
|56:36
|Егор Яковлев
|57:08
|Егор Яковлев
|Никита Нестеров
|57:08
|Овертайм
|60:37
|Владимир Бутузов
|Никита Нестеров (Л. Вей)
|61:55
|8
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)