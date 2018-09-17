ХК «Динамо-Минск» пополнил молодой голкипер Максим Хмыз
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» пополнил 19-летний голкипер Максим Хмыз, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» пополнил 19-летний голкипер Максим Хмыз, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Молодой вратарь сменил Владислава Вербицкого, у которого истек срок пробного контракта. Максим Хмыз на протяжении нескольких лет выступал в высшей лиге чемпионата Беларуси за клубы из динамовской системы — «Динамо-Раубичи» и БФСО «Динамо», а также за базовую команду юношеской сборной Беларуси U-18.
Новичок сегодня отправится с основной командой «зубров» в выездное турне, в ходе которого минчане сыграют 18 сентября в Ярославле с «Локомотивом», 20 сентября — с череповецкой «Северсталью», а 22 сентября встретятся с одноклубниками из Москвы.