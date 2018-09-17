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16:41 (мск), источник: БЕЛТА

ХК «Динамо-Минск» пополнил молодой голкипер Максим Хмыз

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» пополнил 19-летний голкипер Максим Хмыз, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

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Молодой вратарь сменил Владислава Вербицкого, у которого истек срок пробного контракта. Максим Хмыз на протяжении нескольких лет выступал в высшей лиге чемпионата Беларуси за клубы из динамовской системы — «Динамо-Раубичи» и БФСО «Динамо», а также за базовую команду юношеской сборной Беларуси U-18.

Новичок сегодня отправится с основной командой «зубров» в выездное турне, в ходе которого минчане сыграют 18 сентября в Ярославле с «Локомотивом», 20 сентября — с череповецкой «Северсталью», а 22 сентября встретятся с одноклубниками из Москвы.

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