ХК «Динамо-Минск» пополнил молодой голкипер Максим Хмыз

Молодой вратарь сменил Владислава Вербицкого, у которого истек срок пробного контракта. Максим Хмыз на протяжении нескольких лет выступал в высшей лиге чемпионата Беларуси за клубы из динамовской системы — «Динамо-Раубичи» и БФСО «Динамо», а также за базовую команду юношеской сборной Беларуси U-18.