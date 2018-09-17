СМИ: Знарок может возглавить минское «Динамо»
Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок может стать наставником минского «Динамо».
Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок может стать наставником минского «Динамо».
Как сообщает Belarushockey.com, российский специалист, который в настоящий момент находится без работы, согласился возглавить минский клуб. В
Напомним, что Знарок является трехкратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом мира и олимпийским чемпионом в качестве тренера.
Минское «Динамо» неудачно стартовало в новом сезоне КХЛ, набрав всего два очка в шести матчах. Команда занимает последнее место в Западной конференции.