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18:16 (мск), источник: Матч ТВ

СМИ: Знарок может возглавить минское «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок может стать наставником минского «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Belarushockey.com, российский специалист, который в настоящий момент находится без работы, согласился возглавить минский клуб. В пресс-службе «Динамо», однако, отметили, что данная информация не имеет под собой никакого основания.

Напомним, что Знарок является трехкратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом мира и олимпийским чемпионом в качестве тренера.

Минское «Динамо» неудачно стартовало в новом сезоне КХЛ, набрав всего два очка в шести матчах. Команда занимает последнее место в Западной конференции.

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