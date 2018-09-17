Барулин стал вторым голкипером в истории КХЛ, сыгравшим 500 матчей
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Голкипер «Сочи» Константин Барулин стал вторым вратарем в истории КХЛ, сыгравшим в лиге 500 матчей.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Голкипер «Сочи» Константин Барулин стал вторым вратарем в истории КХЛ, сыгравшим в лиге 500 матчей.
«Сочи» в понедельник проводит домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Барулин вышел на лед в стартовом составе «Сочи», эта игра стала для хоккеиста 500-й в КХЛ.
Ранее отметку в 500 матчей в лиге из вратарей покорил только Василий Кошечкин из магнитогорского «Металлурга». Третье место среди голкиперов в истории КХЛ по количеству сыгранных матчей занимает Александр Еременко из московского «Динамо» (405 игр).