Барулин стал вторым голкипером в истории КХЛ, сыгравшим 500 матчей

«Сочи» в понедельник проводит домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга». Барулин вышел на лед в стартовом составе «Сочи», эта игра стала для хоккеиста 500-й в КХЛ.

Ранее отметку в 500 матчей в лиге из вратарей покорил только Василий Кошечкин из магнитогорского «Металлурга». Третье место среди голкиперов в истории КХЛ по количеству сыгранных матчей занимает Александр Еременко из московского «Динамо» (405 игр).