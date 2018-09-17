«Он не мог говорить и глотать». Умер знаменитый игрок и тренер «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс

Валентин Гуреев

Родился 12 марта 1946 года в Москве.

Воспитанник школы ЦСКА, играл на позиции крайнего нападающего, мастер спорта международного класса. Выступал за «Торпедо» Усть-Каменогорск (1964−66), СКА Ленинград (1966−69), «Спартак» (Москва) (1969−78), «Капфенберг» Австрия (1978−82).

Чемпион СССР 1976 года, обладатель Кубка СССР 1970 и 1971 годов. В чемпионатах СССР провел 411 матчей, забросил 154 шайбы.

Заслуженный тренер России. Возглавлял саратовский «Кристалл» (1983−85), «Спартак» (1993−95), юниорскую сборную до 18 лет (1997−99), воскресенский «Химик» (2006−07), женскую сборную России (2008−2012).

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Одаренный левый крайний

Имя Валентина Гуреева практически полностью связано со «Спартаком». С красно-белыми он выигрывал чемпионат и Кубок Советского Союза, а в непростые 90-е возглавлял команду. Впервые габаритный нападающий надел спартаковскую майку в 23 года. Новичок быстро адаптировался к непривычному для него техничному стилю в тройке с Вячеславом Старшиновым и Евгением Зиминым. Их сочетание стало одним из самых результативных в клубной истории.

— Я брал Валю в «Спартак», — вспоминает двукратный олимпийский чемпион, ставший на рубеже 60−70-х старшим тренером клуба Борис Майоров. — Вообще Гуреев — воспитанник ЦСКА, во время службы играл в ленинградском СКА, откуда мы его взяли после демобилизации. Он быстро влился в коллектив, мы все были довольны. Очень одаренный был левый крайний, мощный, высокого роста, великолепно катался с хорошей скоростью. В сборную Гуреев не попал, потому что в те годы там играли такие «короли».

В середине 70-х таких «королей» отлично «выключала» новая тройка Гуреев — Крылов — Брагин, созданная Николаем Карповым. Главные конкуренты из ЦСКА и московского «Динамо» с трудом выходили из-под их сдерживания. В итоге голевая активность Гуреева снизилась, активные оборонительные действия его сочетания стали одним из ключевых компонентов последнего спартаковского чемпионства.

— Игроком он был прекрасным, — рассказывает начальник управления хоккея ФХР Николай Урюпин. — Это был добросовестный, порядочный, в высшей степени дисциплинированный, пунктуальный человек, отдавался работе до конца. Карьеру закончил рано из-за травмы.

Роковое сотрясение Гуреев получил в феврале 1977 года в матче с родным ЦСКА. На льду «Лужников» в него сзади на полной скорости въехал Борис Александров. Армеец получил 5-минутный штраф, а затем его дисквалифицировали на 2 матча, а впоследствии вывели из обоймы сборной. После этого Гуреев завершил выступление на родине, но еще четыре сезона выступал за австрийский «Капфенберг» с Александром Якушевым и Александром Мартынюком.

Сильный человек

— Помню, на льду человек был сильный, брал напором, — вспоминает первый тафгай России Александр Юдин, которого Гуреев тренировал в «Спартаке». — Спартаковцы всегда рассчитывали на пасы и скорость, действовали мягко, но не Гуреев. Интересно, что в роли тренера ему не нравилась моя силовая борьба (улыбается).

Тренерскую карьеру специалист начал в саратовском «Кристалле», а продолжил в молодежной сборной, где был ассистентом Владимира Васильева. Гуреев воочию наблюдал за знаменитым побоищем в Пьештянах в 1987 году между советскими и канадскими хоккеистами.

— После Якушева было тяжело настроить игроков в «Спартаке», но Валентин Николаевич справился с этим, — вспоминает Юдин. — Я не вписывался в концепцию «Спартака», а контракт подписал на три года. Гуреев давал мне играть, а я не ошибался, команду охранял. Партнеры тоже — Серега Бутко начал толкаться, потом я подучил молодого Данилу Маркова. Так мы немного поменяли спартаковский стиль — к техничному хоккею добавили силовой составляющей. От работы под руководством Гуреева остались хорошие воспоминания. Пусть земля ему будет пухом.

При Гурееве «Спартак» не блистал, но показывал зрелищный хоккей и чаще радовал болельщиков победами, чем поражениями. В сезоне-1992/93 красно-белые финишировали третьими на «Западе», но в первом раунде вылетели от амбициозной «Магнитки». Следующий чемпионат без плей-офф команда завершила на восьмом месте, годом позже — на девятом.

— В «Спартаке» мы были единым коллективом, — рассказывает Урюпин, работавший в те годы в спартаковском штабе. — Проходили через все трудности. Когда встречались на хоккее, Гуреев выглядел намного моложе и лучше своих лет. Жалко, что уходят такие люди. Могу сказать о Гурееве только самое лучшее и как о человеке, и как о специалисте.

Валентин Николаевич внес вклад в развитие российских сборных — возглавлял юниорскую команду, помогал в молодежной. Когда в середине нулевых в ФХР активно взялись за женский хоккей, Гуреева пригласили на пост главного тренера.

— В женской сборной была своя специфика, — объясняет Урюпин. — Но все лучшие тренерские и человеческие качества он проявил и во главе национальной команды. Именно Гуреев стал активно привлекать молодежь, и на ванкуверскую Олимпиаду поехали совсем юные Анна Пругова и Ольга Сосина. Спустя пару лет его сборная вошла в четверку на чемпионате мира, а вскоре его хоккеистки выиграли первую в истории бронзу.

Послесловие

— В последнее время мы много и часто общались, — добавляет Майоров. — В спартаковском совете ветеранов мы часто ходим на хоккей, устраиваем мероприятия. Кажется, совсем недавно праздновали 70-летие Вали. Его свитер висит под сводами спартаковской арены. Рецидив болезни произошел в июне. Он перенес тяжелейший инсульт — отнялись руки и ноги, не мог говорить и глотать — его кормили через трубку. Поражено было две трети головного мозга, и в срочном порядке Валю положили на операционный стол. Через некоторое время стал подниматься, но потом поймал воспаление легких, которые могло его сгубить. В последнее время он лежал в реабилитационном центре в Звенигороде. Федерация хоккея, «Спартак» и СКА помогли материально, но процесс был настолько необратим, что Валентин Николаевич скончался.