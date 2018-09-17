Российского хоккеиста обвиняют в афере на 45 млн: муж чемпионки ОИ продавал биткоины, а потом исчез

Источник: Sport24

Нападающий Игорь Мусатов опять вляпался в неприятную историю. Дело может закончиться для хоккеиста очень печально. «Московский комсомолец» сообщает, что Мусатов обманул своего бизнес-партнера. Издание сообщило, что Мусатов познакомился с 25-летним бизнесменом в ресторане и предложил тому купить у него 103 биткоина за 45 миллионов 320 тысяч рублей. Сам игрок хотел приобрести квартиру на эти деньги.

— Мусатов несколько раз звонил коммерсанту с предложением инвестировать в фонд… Со слов бизнесмена, в феврале Мусатов предложил продать тому 103 биткоина (они лежали на электронных кошельках). Спортсмен попросил за биткоины 45 млн 320 тыс. руб. Он даже поделился своими планами — мол, на эти деньги хочет купить квартиру на Остоженке. После недолгих раздумий бизнесмен согласился. Сделку назначили на конец февраля в офисе Мусатова в районе Печатники. Для перевозки крупной суммы денег коммерсант заказал инкассаторов (они сейчас выступают как свидетели). В их сопровождении прибыл в офис к назначенному времени. Хоккеист на встречу не прибыл. В конечном счете Мусатов попросил проводить сделку без него. В операционной кассе коммерсант передал миллионы человека Мусатова, а вскоре после этого услышал хлопок двери —он покинул офис через потайной ход. Несколько месяцев бизнесмен пытался связаться с хоккеистом, но безуспешно. Теперь в этой ситуации будут разбираться полицейские, — пишет «МК».

В июне полиция начала проверку по заявлению директора фирмы по разработке программного обеспечения на Мусатова. Хоккеисту может грозить солидный тюремный срок за мошенничество. Примечательно, что после выше перечисленных событий хоккеист заключил пробный контракт с московским «Динамо». На протяжении месяца Игорь проходил предсезонную подготовку в расположение фарм-клуба бело-голубых — воронежского «Бурана».

30-летний Мусатов не выступал в КХЛ с сезона-2016/17, когда он провёл 29 матчей за братиславский «Слован», отметившись 8 (6+2) очками. Странная афера с биткоинами — не первая неприятная история Игоря. В октябре 2017 года в ресторане нетрезвый спортсмен выронил пистолет. А в 2015 году форварда задержали за пьяный дебош. Мусатов хотел покинуть ресторан, не заплатив по счету размером 1700 рублей. К тому же хоккеиста несколько раз задерживали за пьяную езду.