«Йокерит» забросил восемь безответных шайб в ворота «Трактора»

Встреча, прошедшая в понедельник в Хельсинки, завершилась со счетом 8:0 (0:0, 5:0, 3:0) в пользу хозяев льда. Хет-трик оформил Джон Норман (25-я, 29-я и 37-я минуты), дубль — Марко Анттила (36, 60), еще по голу забили Брайан О’Нилл (22), Пекка Йормакка (58) и Эмели Рясянен (59).