«Йокерит» забросил восемь безответных шайб в ворота «Трактора»
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Хоккеисты финского «Йокерита» забросили 8 безответных шайб в ворота челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Хоккеисты финского «Йокерита» забросили 8 безответных шайб в ворота челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в понедельник в Хельсинки, завершилась со счетом 8:0 (0:0, 5:0, 3:0) в пользу хозяев льда.
В следующем матче «Трактор» 19 сентября на выезде встретится с московским «Спартаком», а «Йокерит» примет магнитогорский «Металлург».
|Лаури Марьямяки
|Герман Титов
|Райан Запольски
|Василий Демченко 35:27 (А. Судницин 35:27)
|1-й период
|01:52
|Сами Леписто
|2-й период
|21:39
|Брайан О`Нилл (Й. Йоэнсуу, Й. Норман)
|24:16
|Йон Норман
|28:33
|Йон Норман (Б. О`Нилл, Й. Йоэнсуу)
|35:27
|Марко Анттила (М. Ниеми)
|36:57
|Йон Норман (П. Йормакка, Н. Йенсен)
|3-й период
|45:33
|Никлас Йенсен
|51:29
|Петер Регин
|Никита Хлыстов
|55:26
|57:08
|Пекка Йормакка (С. Маннинен, С. Леписто)
|58:27
|Эмели Рясянен (Й. Йоэнсуу, Й. Норман)
|59:19
|Стив Мозес
|59:32
|Марко Анттила (М. Ниеми, Т. Кивисте)
|8
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)