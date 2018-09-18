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00:54 (мск), источник: Р-Спорт

«Йокерит» забросил восемь безответных шайб в ворота «Трактора»

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Хоккеисты финского «Йокерита» забросили 8 безответных шайб в ворота челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в понедельник в Хельсинки, завершилась со счетом 8:0 (0:0, 5:0, 3:0) в пользу хозяев льда. Хет-трик оформил Джон Норман (25-я, 29-я и 37-я минуты), дубль — Марко Анттила (36, 60), еще по голу забили Брайан О’Нилл (22), Пекка Йормакка (58) и Эмели Рясянен (59).

В следующем матче «Трактор» 19 сентября на выезде встретится с московским «Спартаком», а «Йокерит» примет магнитогорский «Металлург».

Йокерит 8:0
(0:0, 5:0, 3:0)
Трактор
17.09.2018, 18:30 Зрители: 7186 Регулярный чемпионат "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Герман Титов
Вратари
Райан Запольски Василий Демченко 35:27 (А. Судницин 35:27)
1-й период
01:52 Сами Леписто
2-й период
21:39 Брайан О`Нилл (Й. Йоэнсуу, Й. Норман)
24:16 Йон Норман
28:33 Йон Норман (Б. О`Нилл, Й. Йоэнсуу)
35:27 Марко Анттила (М. Ниеми)
36:57 Йон Норман (П. Йормакка, Н. Йенсен)
3-й период
45:33 Никлас Йенсен
51:29 Петер Регин
Никита Хлыстов 55:26
57:08 Пекка Йормакка (С. Маннинен, С. Леписто)
58:27 Эмели Рясянен (Й. Йоэнсуу, Й. Норман)
59:19 Стив Мозес
59:32 Марко Анттила (М. Ниеми, Т. Кивисте)
Статистика
8 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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