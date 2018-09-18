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01:06 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Лямин (4-я минута), который провел свой 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ, Александр Кучерявенко (23), Дэн Секстон (28) и Стефан Да Коста (56). У проигравших отличились Робин Ганзл (9) и Вячеслав Лещенко (39). Защитник «Спартака» Максим Гончаров принял участие в своем 300-м матче в регулярных чемпионатах лиги.

Для «Автомобилиста» эта победа стала седьмой подряд со старта сезона КХЛ. Екатеринбургская команда является единственной, которая не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне лиги. «Спартак» потерпел третье поражение подряд.

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» продолжает лидировать, набрав 14 очков, «Спартак» на Западе с шестью очками идет девятым.

«Автомобилист» в следующем матче в гостях сыграет с «Сочи», «Спартак» примет челябинский «Трактор». Обе встречи пройдут 19 сентября.

Результаты других матчей игрового дня:

«Куньлунь» (Пекин) — «Слован» (Братислава) — 4:3 Б;.

«Сочи» — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2.

Спартак 2:4
(1:1, 1:2, 0:1)
Автомобилист
17.09.2018, 19:30 Зрители: 6081 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Андрей Мартемьянов
Вратари
Никита Беспалов 27:48 (Ю. Гудачек 27:48) Якуб Коварж
1-й период
Алексей Василевский 00:30
Алексей Василевский 00:30
02:11 Каспарс Даугавиньш
Кирилл Лямин (Ф. Паре) 03:39
08:12 Робин Ганзл (В. Лещенко, Я. Дыбленко)
10:10 Вячеслав Лещенко
Кирилл Лямин 10:10
Николай Тимашов 11:21
2-й период
Александр Кучерявенко (С. Егоршев, И. Крикунов) 22:56
25:50 Вячеслав Лещенко
Дэн Секстон (И. Крикунов, Е. Миловзоров) 27:48
Никита Трямкин 29:34
Егор Миловзоров 34:58
Николай Тимашов 37:16
38:15 Вячеслав Лещенко (Ил. Зубов, А. Кутейкин)
3-й период
Станислав Егоршев 43:46
48:09 Ярослав Дыбленко
Евгений Чесалин 52:41
Стефан Да Коста 55:27
Статистика
8 Штрафное время 18
2 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
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