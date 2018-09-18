«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Лямин (4-я минута), который провел свой 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ, Александр Кучерявенко (23), Дэн Секстон (28) и Стефан Да Коста (56). У проигравших отличились Робин Ганзл (9) и Вячеслав Лещенко (39). Защитник «Спартака» Максим Гончаров принял участие в своем 300-м матче в регулярных чемпионатах лиги.

Для «Автомобилиста» эта победа стала седьмой подряд со старта сезона КХЛ. Екатеринбургская команда является единственной, которая не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне лиги. «Спартак» потерпел третье поражение подряд.

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» продолжает лидировать, набрав 14 очков, «Спартак» на Западе с шестью очками идет девятым.

«Автомобилист» в следующем матче в гостях сыграет с «Сочи», «Спартак» примет челябинский «Трактор». Обе встречи пройдут 19 сентября.

Результаты других матчей игрового дня:

«Куньлунь» (Пекин) — «Слован» (Братислава) — 4:3 Б;.