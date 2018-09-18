ЦСКА обменял хоккеиста Попугаева в «Амур»

Источник: РИА "Новости"

Оба игрока выступают в данный момент за команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 19-летний Попугаев в текущем сезоне в трех матчах за «Красную Армию» забросил две шайбы и отдал результативную передачу. 19-летний Недилько в шести играх нынешнего сезона за «Амурских Тигров» забросил шайбу и отдал две передачи.

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Таким образом, Попугаев начнет играть за «Амурских Тигров», а Недилько — за «Красную Армию».

Попугаев летом 2017 года был задрафтован в Национальной хоккейной лиге клубом «Нью-Джерси» под общим 98-м номером. С сезона-2015/16 россиянин выступал в канадской юниорской Западной хоккейной лиге, в конце октября прошлого года он вернулся в ЦСКА, который владеет на него правами в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). За армейцев в регулярном чемпионате КХЛ он провел 12 матчей, отдав голевую передачу. В плей-офф форвард сыграл в пяти встречах, забросив одну шайбу.