ЦСКА обменял хоккеиста Попугаева в «Амур»
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА обменял нападающего Никиту Попугаева в хабаровский «Амур» на защитника Дениса Недилько. Об этом сообщает
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА обменял нападающего Никиту Попугаева в хабаровский «Амур» на защитника Дениса Недилько. Об этом сообщает
Оба игрока выступают в данный момент за команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 19-летний Попугаев в текущем сезоне в трех матчах за «Красную Армию» забросил две шайбы и отдал результативную передачу. 19-летний Недилько в шести играх нынешнего сезона за «Амурских Тигров» забросил шайбу и отдал две передачи.
Таким образом, Попугаев начнет играть за «Амурских Тигров», а Недилько — за «Красную Армию».
Попугаев летом 2017 года был задрафтован в Национальной хоккейной лиге клубом «Нью-Джерси» под общим 98-м номером. С сезона-2015/16 россиянин выступал в канадской юниорской Западной хоккейной лиге, в конце октября прошлого года он вернулся в ЦСКА, который владеет на него правами в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). За армейцев в регулярном чемпионате КХЛ он провел 12 матчей, отдав голевую передачу. В
Недилько дебютирвал в составе «Амурских Тигров» в декабре 2016 года. За команду он провел 74 матча, забросил 10 шайб и отдал 21 передачу.