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15:46 (мск), источник: БЕЛТА

Дуайер: При всех козырях «Локомотива» в предстоящем матче многое будет зависеть от нас

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При всех козырях «Локомотива» в предстоящем матче многое будет зависеть от нас. Об этом заявил главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер пресс-службе клуба после утренней тренировки, сообщает БЕЛТА.

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Ожидается и дебют нового нападающего минчан Дениса Казионова, который, по словам наставника, должен добавить энергии и физической мощи в действия «зубров» на площадке.

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Неделя 4, 18.09.2018, 19:00
Локомотив
-Динамо Мн-

«Локомотив» выделяется скоростью, умением навязывать контактную борьбу. Плюс отличные спецбригады по игре в неравных составах. Но при всех козырях соперника многое зависит от нас. Знаем, что можем действовать лучше. Посмотрим, как ребята проявят себя на фоне ярославской команды, — отметил Горди Дуайер.

В ходе подготовки к сезону «Локомотив» и «Динамо-Минск» встречались на турнире в Риге. Железнодорожники смогли одержать победу лишь в серии буллитов (3:2). Телеканала «Беларусь 5» в 18.55 начнет прямую трансляцию из Ярославля.

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