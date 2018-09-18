Дуайер: При всех козырях «Локомотива» в предстоящем матче многое будет зависеть от нас

Ожидается и дебют нового нападающего минчан Дениса Казионова, который, по словам наставника, должен добавить энергии и физической мощи в действия «зубров» на площадке.
«Локомотив» выделяется скоростью, умением навязывать контактную борьбу. Плюс отличные спецбригады по игре в неравных составах. Но при всех козырях соперника многое зависит от нас. Знаем, что можем действовать лучше. Посмотрим, как ребята проявят себя на фоне ярославской команды, — отметил Горди Дуайер.
В ходе подготовки к сезону «Локомотив» и «Динамо-Минск» встречались на турнире в Риге. Железнодорожники смогли одержать победу лишь в серии буллитов (3:2). Телеканала «Беларусь 5» в 18.55 начнет прямую трансляцию из Ярославля.