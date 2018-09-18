7 побед в 7 матчах. Почему «Автомобилист» в полном порядке
По мнению Алексея Шевченко — все дело в тренере и атмосфере в команде.
По мнению Алексея Шевченко — все дело в тренере и атмосфере в команде.
После сирены, которая зафиксировала седьмую победу «Автомобилиста», последним со льда уходил Якуб Коварж. Он вышел в коридор и ускорился, чтобы догнать главного тренера команда Андрея Мартемьянова.
— Тренер, тренер! — закричал вратарь.
Жалко, что там было шумно и я, даже подойдя почти вплотную, ничего не расслышал. Они обменялись парой фраз и обнялись. Возможно, так происходит и в других клубах, но в текущем чемпионате я подобного пока не видел.
— Взять Андрея Мартемьянова, — рассказывал мне недавно главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев. — В него же вообще никто не верил. Он работал в Орске,
Мартемьянов, бесспорно, главный творец успеха екатеринбуржцев, но даже сейчас после такого старта, есть мнение, что «Автомобилист» «сэкономил», взяв хороший состав, но не самого знаменитого специалиста. Директор клуба Максим Рябков до сих пор усмехается, когда слышит это.
— Нам агенты многих тренеров предлагали, — признается он. — Но Мартемьянов изначально был фаворитом. Мы видели, как он работает в «Амуре», знали о его человеческих качествах, что для нас очень важно. И не забывайте, что он из Екатеринбурга, а это многое для нас значит.
Если бы у тренера был только один козырь — в виде места рождения, то ничего бы не получилось. Мартемьянов умеет разговаривать с хоккеистами. И не разделяет их на лидеров и всех остальных. Для него они все одинаковые.
Считается, что фраза «у нас нет первого и второго звена» — банальность, но для нынешнего главного тренера — это закон. После игры со «Спартаком» я обнаружил, что Анатолий Голышев очень мало сыграл в третьем периоде.
— Посадил я его, — кивает главный.
— Так у него же шесть голов в сезоне! — удивляюсь я.
— Да хоть двадцать шесть! — строго отвечает тренер. — Правила для всех одни.
Голышев, впрочем, хоть и переживает, что игра ему не удалась, прекрасно понимает, что в этот раз он заслужил дисциплинарную меру.
— Видимо, мои действия в
Я напоминаю, что Анатолий плохо провел лето, мало забивал, но обещал, что в чемпионате все изменится.
— Да я тогда вообще не парился, — хохочет он. — Вы скорей больше волновались, все подходили и спрашивали.
Мартемьянов говорит в лицо и приятные, и неприятные, но справедливые вещи всем остальным хоккеистам. К Найджелу Доусу и Степану Хрипунову у него одинаковые требования. На
— Я ждал этого вопроса. У нас были причины, — отвечает он, но подробностей не раскрывает.
Трямкин наверняка тоже знает, почему это случилось, зла он не затаил и сообщает, что это никак не повлияет на его игру.
Любая хорошая команда проверяется после поражений. «Автомобилист» еще не терял очки, так что мы не знаем, как переживут это хоккеисты, но Максим Рябков не видит проблемы.
— Так у нас уже были матчи, когда мы оказывались в трудных ситуациях, — пожимает плечами директор. — Я не скажу, что с рижанами, ЦСКА и «Адмиралом» все было просто. Вы видели, что было во встрече против «Спартака». Спокоен за ребят, даже если они проиграют. Не думаю, что случится
Обычно, когда спокойно поговоришь с хоккеистами, всегда узнаешь о
Впрочем, семь побед на старте — это еще не повод делать выводы. Но сейчас екатеринбургский клуб в полном порядке и надо зафиксировать этот момент.