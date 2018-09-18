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19:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

7 побед в 7 матчах. Почему «Автомобилист» в полном порядке

По мнению Алексея Шевченко — все дело в тренере и атмосфере в команде.

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Источник: Спорт-Экспресс

После сирены, которая зафиксировала седьмую победу «Автомобилиста», последним со льда уходил Якуб Коварж. Он вышел в коридор и ускорился, чтобы догнать главного тренера команда Андрея Мартемьянова.

— Тренер, тренер! — закричал вратарь.

Жалко, что там было шумно и я, даже подойдя почти вплотную, ничего не расслышал. Они обменялись парой фраз и обнялись. Возможно, так происходит и в других клубах, но в текущем чемпионате я подобного пока не видел.

— Взять Андрея Мартемьянова, — рассказывал мне недавно главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев. — В него же вообще никто не верил. Он работал в Орске, что-то не получилось, и после увольнения вслед ему неслось «детский тренер», «физрук». У нас любят быстро штампы ставить.

Мартемьянов, бесспорно, главный творец успеха екатеринбуржцев, но даже сейчас после такого старта, есть мнение, что «Автомобилист» «сэкономил», взяв хороший состав, но не самого знаменитого специалиста. Директор клуба Максим Рябков до сих пор усмехается, когда слышит это.

— Нам агенты многих тренеров предлагали, — признается он. — Но Мартемьянов изначально был фаворитом. Мы видели, как он работает в «Амуре», знали о его человеческих качествах, что для нас очень важно. И не забывайте, что он из Екатеринбурга, а это многое для нас значит.

Если бы у тренера был только один козырь — в виде места рождения, то ничего бы не получилось. Мартемьянов умеет разговаривать с хоккеистами. И не разделяет их на лидеров и всех остальных. Для него они все одинаковые.

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Тренер сажает лидеров и говорит все в лицо

Считается, что фраза «у нас нет первого и второго звена» — банальность, но для нынешнего главного тренера — это закон. После игры со «Спартаком» я обнаружил, что Анатолий Голышев очень мало сыграл в третьем периоде.

— Посадил я его, — кивает главный.

— Так у него же шесть голов в сезоне! — удивляюсь я.

— Да хоть двадцать шесть! — строго отвечает тренер. — Правила для всех одни.

Голышев, впрочем, хоть и переживает, что игра ему не удалась, прекрасно понимает, что в этот раз он заслужил дисциплинарную меру.

— Видимо, мои действия в чем-то не устраивали, — грустно сообщает он. — Но мне не придется долго ломать голову, что же случилось. Завтра у нас собрание, и я знаю, что тренер вызовет меня и скажет все в лицо.

Я напоминаю, что Анатолий плохо провел лето, мало забивал, но обещал, что в чемпионате все изменится.

— Да я тогда вообще не парился, — хохочет он. — Вы скорей больше волновались, все подходили и спрашивали. Я-то был уверен в своих силах.

Мартемьянов говорит в лицо и приятные, и неприятные, но справедливые вещи всем остальным хоккеистам. К Найджелу Доусу и Степану Хрипунову у него одинаковые требования. На пресс-конференции у Мартемьянова спросили, почему капитанской нашивки лишен Никита Трямкин. Андрей Алексеевич усмехнулся.

— Я ждал этого вопроса. У нас были причины, — отвечает он, но подробностей не раскрывает.

Трямкин наверняка тоже знает, почему это случилось, зла он не затаил и сообщает, что это никак не повлияет на его игру.

Надуманная проблема

Любая хорошая команда проверяется после поражений. «Автомобилист» еще не терял очки, так что мы не знаем, как переживут это хоккеисты, но Максим Рябков не видит проблемы.

— Так у нас уже были матчи, когда мы оказывались в трудных ситуациях, — пожимает плечами директор. — Я не скажу, что с рижанами, ЦСКА и «Адмиралом» все было просто. Вы видели, что было во встрече против «Спартака». Спокоен за ребят, даже если они проиграют. Не думаю, что случится что-то страшное.

Обычно, когда спокойно поговоришь с хоккеистами, всегда узнаешь о какой-то проблеме, которая есть внутри клуба. Обнаружил я ее и «Автомобилиста». Многие не совсем понимают, зачем на выезде приезжать на стадион почти за два с половиной часа до игры. Но с этой проблемой можно жить.

Впрочем, семь побед на старте — это еще не повод делать выводы. Но сейчас екатеринбургский клуб в полном порядке и надо зафиксировать этот момент.

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