Источник: Московское «Динамо» может расстаться с Бойдом
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) планирует расстаться с форвардом Дастином Бойдом, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) планирует расстаться с форвардом Дастином Бойдом, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Бойд в текущем сезоне провел пять матчей за «Динамо», в которых не набрал очков при показателе полезности «минус три».
Во вторник форвард не вошел в состав «бело-голубых» на матч регулярного чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя». По информации источника агентства, Бойд может получить еще один шанс в ближайших играх «бело-голубых».
«Динамо» занимает 11-е место в Западной конференции, одержав одну победу в первых шести матчах сезона.