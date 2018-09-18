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19:34 (мск), источник: Р-Спорт

Источник: Московское «Динамо» может расстаться с Бойдом

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) планирует расстаться с форвардом Дастином Бойдом, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

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Бойд в текущем сезоне провел пять матчей за «Динамо», в которых не набрал очков при показателе полезности «минус три».

Во вторник форвард не вошел в состав «бело-голубых» на матч регулярного чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя». По информации источника агентства, Бойд может получить еще один шанс в ближайших играх «бело-голубых».

«Динамо» занимает 11-е место в Западной конференции, одержав одну победу в первых шести матчах сезона.

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