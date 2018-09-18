Источник: Московское «Динамо» может расстаться с Бойдом

Бойд в текущем сезоне провел пять матчей за «Динамо», в которых не набрал очков при показателе полезности «минус три».

Во вторник форвард не вошел в состав «бело-голубых» на матч регулярного чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя». По информации источника агентства, Бойд может получить еще один шанс в ближайших играх «бело-голубых».