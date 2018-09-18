«Барыс» отыгрался с 0:3 и проиграл по буллитам бывшему клубу своего тренера
Хоккеисты «Барыса» проиграли омскому «Авангарду» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» проиграли омскому «Авангарду» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Основное и дополнительное время игры в Астане завершилось со счетом 3:3, а в серии буллитов точнее оказались гости.
Первый период получился для «Барыса» провальным. Астанинцы пропустили три шайбы. На четвертой минуте большинство у «Авангарда» реализовал Илья Михеев, на 12-й забил Евгений Медведев, а на 19-й — Сергей Широков. После этого тренерский штаб «Барыс» снял с игры чешского вратаря Доминика Граховину и выпустил казахстанца Сергея Кудрявцева.
Во втором периоде казахстанский клуб смог вернуться в игру. На 35-й минуте форвард сборной Швеции и
В третьем периоде «Барыс» сумел сравнять счет. На 51-й минуту третью шайбу астанинцев забросил Роман Старченко — для казахстанца это взятие ворот стало седьмым в сезоне.
В овертайме команды не смогли отличиться, а в серии буллитов точнее оказались гости.
Отметим, что главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка до Астаны работал в «Авангарде». По слухам, белорус покинул омский клуб
Теперь «Барыс» ждет серия из четырех гостевых матчей. В первом из них казахстанский клуб встретится с «Салаватом Юлаевым» — матч пройдет 22 сентября и начнется в 17:30 по времени Астаны.
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Доминик Граховина 18:58 (С. Кудрявцев 18:58)
|Игорь Бобков
|1-й период
|01:10
|Даррен Дитц
|Илья Михеев (Д. Зернов, С. Широков)
|03:09
|Евгений Медведев (Е. Мартынов, М. Фисенко)
|11:58
|12:43
|Мэтт Фраттин
|Сергей Широков (А. Емелин, Д. Зернов)
|18:58
|2-й период
|34:35
|Андре Петерссон (Д. Блэкер)
|Кирилл Семенов
|37:42
|39:51
|Брэндон Боченски (К. Валк, Д. Дитц)
|3-й период
|50:52
|Роман Старченко (А. Маклюков, П. Кормье)
|59:19
|Овертайм
|62:35
|Роман Старченко
|К. Верстиг
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)