«Барыс» отыгрался с 0:3 и проиграл по буллитам бывшему клубу своего тренера

Основное и дополнительное время игры в Астане завершилось со счетом 3:3, а в серии буллитов точнее оказались гости.

Первый период получился для «Барыса» провальным. Астанинцы пропустили три шайбы. На четвертой минуте большинство у «Авангарда» реализовал Илья Михеев, на 12-й забил Евгений Медведев, а на 19-й — Сергей Широков. После этого тренерский штаб «Барыс» снял с игры чешского вратаря Доминика Граховину и выпустил казахстанца Сергея Кудрявцева.

Во втором периоде казахстанский клуб смог вернуться в игру. На 35-й минуте форвард сборной Швеции и экс-хоккеист «Авангарда» Андре Петерссон забросил первую шайбу «Барыса», а за девять секунд до сирены на перерыв капитан Брэндон Боченски вернул интригу в матч.

В третьем периоде «Барыс» сумел сравнять счет. На 51-й минуту третью шайбу астанинцев забросил Роман Старченко — для казахстанца это взятие ворот стало седьмым в сезоне.

В овертайме команды не смогли отличиться, а в серии буллитов точнее оказались гости.

Отметим, что главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка до Астаны работал в «Авангарде». По слухам, белорус покинул омский клуб из-за конфликта с игроками, который привел к драке между хоккеистами на новогоднем корпоративе.