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19:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» отыгрался с 0:3 и проиграл по буллитам бывшему клубу своего тренера

Хоккеисты «Барыса» проиграли омскому «Авангарду» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Основное и дополнительное время игры в Астане завершилось со счетом 3:3, а в серии буллитов точнее оказались гости.

Первый период получился для «Барыса» провальным. Астанинцы пропустили три шайбы. На четвертой минуте большинство у «Авангарда» реализовал Илья Михеев, на 12-й забил Евгений Медведев, а на 19-й — Сергей Широков. После этого тренерский штаб «Барыс» снял с игры чешского вратаря Доминика Граховину и выпустил казахстанца Сергея Кудрявцева.

Во втором периоде казахстанский клуб смог вернуться в игру. На 35-й минуте форвард сборной Швеции и экс-хоккеист «Авангарда» Андре Петерссон забросил первую шайбу «Барыса», а за девять секунд до сирены на перерыв капитан Брэндон Боченски вернул интригу в матч.

В третьем периоде «Барыс» сумел сравнять счет. На 51-й минуту третью шайбу астанинцев забросил Роман Старченко — для казахстанца это взятие ворот стало седьмым в сезоне.

В овертайме команды не смогли отличиться, а в серии буллитов точнее оказались гости.

Отметим, что главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка до Астаны работал в «Авангарде». По слухам, белорус покинул омский клуб из-за конфликта с игроками, который привел к драке между хоккеистами на новогоднем корпоративе.

Теперь «Барыс» ждет серия из четырех гостевых матчей. В первом из них казахстанский клуб встретится с «Салаватом Юлаевым» — матч пройдет 22 сентября и начнется в 17:30 по времени Астаны.

Барыс 3:4 Б
(0:3, 2:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Авангард
18.09.2018, 16:30 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Боб Хартли
Вратари
Доминик Граховина 18:58 (С. Кудрявцев 18:58) Игорь Бобков
1-й период
01:10 Даррен Дитц
Илья Михеев (Д. Зернов, С. Широков) 03:09
Евгений Медведев (Е. Мартынов, М. Фисенко) 11:58
12:43 Мэтт Фраттин
Сергей Широков (А. Емелин, Д. Зернов) 18:58
2-й период
34:35 Андре Петерссон (Д. Блэкер)
Кирилл Семенов 37:42
39:51 Брэндон Боченски (К. Валк, Д. Дитц)
3-й период
50:52 Роман Старченко (А. Маклюков, П. Кормье)
59:19
Овертайм
62:35 Роман Старченко
Серия буллитов - победный бросок
К. Верстиг
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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