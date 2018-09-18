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20:39 (мск), источник: Vesti.kz

Голкипер «Барыса» рассказал о своем выходе при 0:3 и неудаче в буллитах в матче с «Авангардом»

Голкипер «Барыса» Сергей Кудрявцев после практически спасенного матча с «Авангардом» рассказал корреспонденту Vesti.kz, как всухую отстоял свою смену, и объяснил, почему не удалось вырвать два очка.

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На своем льду «Барыс» в основное время отыгрался с 0:3 и уступил лишь по буллитам. В игру Кудрявцев вошел в конце первого периода вместо чеха Доминика Граховины, пропустившего три шайбы.

— Никак не настраивался. Такая ситуация, что встал в ворота и надо играть. Не успел толком настроиться. В работе был, — говорит Кудрявцев.

— За ваше игровое время с игры голов в ворота «Барыса» не было. Прокомментируете буллитную серию.
— Ребята мастеровитые у них. Они воспользовались своими шансами. Очень грамотно подошли к буллитам и реализовали их. Где-то и я ошибся. Они наказали меня.

Игроки должны заставить тебя ошибиться в буллитной серии, а ты должен этому не верить. Сегодня они заставили меня ошибаться.

— Был эпизод, когда и вы выбивали шайбу клюшкой.
— Было 50 на 50. И мы проиграли. Один буллит ничего не значит.

— Понятно, что настроение упало, ведь игру не выиграли, но вытащили с 0:3.
— Это показывает, что у нас очень хороший коллектив. Все бьются друг за друга, поэтому смогли вытащить матч. Жаль, что в буллитах не получилось выиграть.

— А эта ответственность — с первых минут вышел Граховина, но потом появились вы. Видно, что желание играть есть.
— Спасибо. Сегодня хорошо отыграл, а прошлый матч — не очень. Поэтому нужно всегда, начиная с тренировок, отрабатывать на все 100 — и тогда результат будет.

Теперь «Барыс» ждет серия из четырех гостевых матчей. В первом из них казахстанский клуб встретится с «Салаватом Юлаевым» — матч пройдет 22 сентября и начнется в 17:30 по времени Астаны.

Барыс 3:4 Б
(0:3, 2:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Авангард
18.09.2018, 16:30 Зрители: 6092 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Боб Хартли
Вратари
Доминик Граховина 18:58 (С. Кудрявцев 18:58) Игорь Бобков
1-й период
01:10 Даррен Дитц
Илья Михеев (Д. Зернов, С. Широков) 03:09
Евгений Медведев (Е. Мартынов, М. Фисенко) 11:58
12:43 Мэтт Фраттин
Сергей Широков (А. Емелин, Д. Зернов) 18:58
2-й период
34:35 Андре Петерссон (Д. Блэкер)
Кирилл Семенов 37:42
39:51 Брэндон Боченски (К. Валк, Д. Дитц)
3-й период
50:52 Роман Старченко (А. Маклюков, П. Кормье)
Алексей Емелин 59:19
Овертайм
62:35 Роман Старченко
Серия буллитов - победный бросок
К. Верстиг
Статистика
6 Штрафное время 4
3 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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