Голкипер «Барыса» рассказал о своем выходе при 0:3 и неудаче в буллитах в матче с «Авангардом»

На своем льду «Барыс» в основное время отыгрался с 0:3 и уступил лишь по буллитам. В игру Кудрявцев вошел в конце первого периода вместо чеха Доминика Граховины, пропустившего три шайбы.

— Никак не настраивался. Такая ситуация, что встал в ворота и надо играть. Не успел толком настроиться. В работе был, — говорит Кудрявцев.

— За ваше игровое время с игры голов в ворота «Барыса» не было. Прокомментируете буллитную серию.

— Ребята мастеровитые у них. Они воспользовались своими шансами. Очень грамотно подошли к буллитам и реализовали их. Где-то и я ошибся. Они наказали меня.

Игроки должны заставить тебя ошибиться в буллитной серии, а ты должен этому не верить. Сегодня они заставили меня ошибаться.

— Был эпизод, когда и вы выбивали шайбу клюшкой.

— Было 50 на 50. И мы проиграли. Один буллит ничего не значит.

— Понятно, что настроение упало, ведь игру не выиграли, но вытащили с 0:3.

— Это показывает, что у нас очень хороший коллектив. Все бьются друг за друга, поэтому смогли вытащить матч. Жаль, что в буллитах не получилось выиграть.

— А эта ответственность — с первых минут вышел Граховина, но потом появились вы. Видно, что желание играть есть.

— Спасибо. Сегодня хорошо отыграл, а прошлый матч — не очень. Поэтому нужно всегда, начиная с тренировок, отрабатывать на все 100 — и тогда результат будет.