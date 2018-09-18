СКА разгромил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
ТАСС, 18 сентября.
ТАСС, 18 сентября.
Шайбы забросили Патрик Херсли (2-я и 24-я минуты встречи), Александр Дергачев (20) и Наиль Якупов (28, 40).
После семи матчей регулярного чемпионата СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 10 очками в активе. «Северсталь» набрала семь очков и занимает восьмое место.
В следующем матче СКА 20 сентября на выезде сыграет с московским «Динамо». «Северсталь» в этот же день на своей площадке примет динамовцев из Минска.
В других матчах дня омский «Авангард» по буллитам обыграл «Барыс» (4:3), «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (3:1), ярославский «Локомотив» уступил минскому «Динамо» (1:2), а нижегородское «Торпедо» проиграло казанскому «Ак Барсу» (2:4).
|Северсталь
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0:5
(0:2, 0:3, 0:0)
|СКА
|Александр Гулявцев
|Илья Воробьев
|Доминик Фурх
|Магнус Хелльберг
|1-й период
|00:52
|Константин Корнеев
|Патрик Херсли (П. Дацюк, Н. Гусев)
|01:51
|Наиль Якупов
|15:37
|Александр Дергачев (С. Плотников, Д. Хафизуллин)
|19:14
|2-й период
|23:03
|Владимир Малевич
|Патрик Херсли (П. Дацюк, Н. Гусев)
|23:59
|25:00
|Артур Кулда
|25:42
|Даниил Вовченко
|26:00
|Владимир Малевич
|Наиль Якупов (П. Херсли, Н. Гусев)
|27:59
|31:03
|Максим Рыбин
|Наиль Якупов (П. Дацюк, Н. Гусев)
|39:27
|3-й период
|Владислав Семин
|46:54
|50:47
|Артур Кулда
|Владислав Семин
|54:25
|Владислав Семин
|58:44
|14
|Штрафное время
|8
|7
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)