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22:04 (мск), источник: ТАСС

СКА разгромил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 18 сентября. Санкт-петербургский СКА со счетом 5:0 разгромил череповецкую «Северсталь» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Шайбы забросили Патрик Херсли (2-я и 24-я минуты встречи), Александр Дергачев (20) и Наиль Якупов (28, 40).

После семи матчей регулярного чемпионата СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 10 очками в активе. «Северсталь» набрала семь очков и занимает восьмое место.

В следующем матче СКА 20 сентября на выезде сыграет с московским «Динамо». «Северсталь» в этот же день на своей площадке примет динамовцев из Минска.

В других матчах дня омский «Авангард» по буллитам обыграл «Барыс» (4:3), «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (3:1), ярославский «Локомотив» уступил минскому «Динамо» (1:2), а нижегородское «Торпедо» проиграло казанскому «Ак Барсу» (2:4).

Северсталь 0:5
(0:2, 0:3, 0:0)
СКА
18.09.2018, 19:00 Зрители: 4657 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Александр Гулявцев Илья Воробьев
Вратари
Доминик Фурх Магнус Хелльберг
1-й период
00:52 Константин Корнеев
Патрик Херсли (П. Дацюк, Н. Гусев) 01:51
Наиль Якупов 15:37
Александр Дергачев (С. Плотников, Д. Хафизуллин) 19:14
2-й период
23:03 Владимир Малевич
Патрик Херсли (П. Дацюк, Н. Гусев) 23:59
25:00 Артур Кулда
25:42 Даниил Вовченко
26:00 Владимир Малевич
Наиль Якупов (П. Херсли, Н. Гусев) 27:59
31:03 Максим Рыбин
Наиль Якупов (П. Дацюк, Н. Гусев) 39:27
3-й период
Владислав Семин 46:54
50:47 Артур Кулда
Владислав Семин 54:25
Владислав Семин 58:44
Статистика
14 Штрафное время 8
7 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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