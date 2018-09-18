СКА разгромил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Шайбы забросили Патрик Херсли (2-я и 24-я минуты встречи), Александр Дергачев (20) и Наиль Якупов (28, 40).

После семи матчей регулярного чемпионата СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 10 очками в активе. «Северсталь» набрала семь очков и занимает восьмое место.

В следующем матче СКА 20 сентября на выезде сыграет с московским «Динамо». «Северсталь» в этот же день на своей площадке примет динамовцев из Минска.