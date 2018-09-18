Московское «Динамо» прервало трехматчевую серию без побед в КХЛ, обыграв «Витязь»

В составе хозяев шайбы забросили Даниил Тарасов (5-я минута), Микс Индрашис (30), Юусо Хиетанен (32), Илья Никулин (33), у гостей — Никита Комаров (8) и Миро Аалтонен (47).

Бело-голубые одержали вторую победу в семи играх чемпионата, прервав трехматчевую серию из поражений. Динамовцы с пятью очками покинули последнее, 12-е место в Западной конференции. Подмосковный клуб (8 очков) занимает пятое место.