Московское «Динамо» прервало трехматчевую серию без побед в КХЛ, обыграв «Витязь»
ТАСС, 18 сентября. Московское «Динамо» обыграло подмосковный «Витязь» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 18 сентября. Московское «Динамо» обыграло подмосковный «Витязь» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Даниил Тарасов (5-я минута), Микс Индрашис (30), Юусо Хиетанен (32), Илья Никулин (33), у гостей — Никита Комаров (8) и Миро Аалтонен (47).
В следующей встрече «Динамо» 20 сентября сыграет дома с
|Владимир Воробьев
|Валерий Белов
|Александр Еременко
|Йони Ортио 32:12 (А. Самонов 32:12)
|1-й период
|Никита I Комаров
|02:46
|04:39
|Даниил Тарасов (В. Шипачев, Д. Кагарлицкий)
|06:35
|Илья Никулин
|Никита I Комаров (А. Семин, Б. Рендулич)
|07:27
|08:07
|Егор I Зайцев
|Алексей Макеев
|08:07
|Николай Стасенко
|13:41
|2-й период
|Евгений Катичев
|28:10
|29:33
|29:59
|Микс Индрашис (И. Никулин, П. Закриссон)
|31:10
|Юусо Хиетанен (М. Койвисто, В. Шипачев)
|32:12
|Илья Никулин (Д. Сидляров)
|Александр Евсеенков
|36:50
|39:21
|Евгений Мозер
|3-й период
|44:53
|Дмитрий Сидляров
|Миро Аалтонен (А. Семин, Б. Рендулич)
|46:52
|Игорь Головков
|47:52
|Игорь Головков
|47:52
|Никита I Комаров
|58:16
|Борна Рендулич
|58:16
|Никита Выглазов
|59:53
|8
|Штрафное время
|43
|3
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)