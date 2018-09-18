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18 сентября, источник: ТАСС

Московское «Динамо» прервало трехматчевую серию без побед в КХЛ, обыграв «Витязь»

ТАСС, 18 сентября. Московское «Динамо» обыграло подмосковный «Витязь» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе хозяев шайбы забросили Даниил Тарасов (5-я минута), Микс Индрашис (30), Юусо Хиетанен (32), Илья Никулин (33), у гостей — Никита Комаров (8) и Миро Аалтонен (47).

Бело-голубые одержали вторую победу в семи играх чемпионата, прервав трехматчевую серию из поражений. Динамовцы с пятью очками покинули последнее, 12-е место в Западной конференции. Подмосковный клуб (8 очков) занимает пятое место.

В следующей встрече «Динамо» 20 сентября сыграет дома с санкт-петербургским СКА. «Витязь» в этот день в Ярославле сыграет с местным «Локомотивом».

ХК Динамо 4:2
(1:1, 3:0, 0:1)
Витязь
18.09.2018, 19:30 Зрители: 3016 Регулярный чемпионат Арена "Мегаспорт"
Главные тренеры
Владимир Воробьев Валерий Белов
Вратари
Александр Еременко Йони Ортио 32:12 (А. Самонов 32:12)
1-й период
Никита I Комаров 02:46
04:39 Даниил Тарасов (В. Шипачев, Д. Кагарлицкий)
06:35 Илья Никулин
Никита I Комаров (А. Семин, Б. Рендулич) 07:27
08:07 Егор I Зайцев
Алексей Макеев 08:07
Николай Стасенко 13:41
2-й период
Евгений Катичев 28:10
29:33
29:59 Микс Индрашис (И. Никулин, П. Закриссон)
31:10 Юусо Хиетанен (М. Койвисто, В. Шипачев)
32:12 Илья Никулин (Д. Сидляров)
Александр Евсеенков 36:50
39:21 Евгений Мозер
3-й период
44:53 Дмитрий Сидляров
Миро Аалтонен (А. Семин, Б. Рендулич) 46:52
Игорь Головков 47:52
Игорь Головков 47:52
Никита I Комаров 58:16
Борна Рендулич 58:16
Никита Выглазов 59:53
Статистика
8 Штрафное время 43
3 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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