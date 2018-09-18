Защитить Воробьева может только команда! Что творится в московском «Динамо»

Источник: Советский спорт

«МЫ В ДОЛГУ ПЕРЕД ВАМИ»

Свою вторую в сезоне домашнюю серию бело-голубые начали после серии из четырех поражений. И тут уж, как говорится, отступать некуда — «за нами Москва». Самое время вспомнить о недавней горделивой презентации «Динамо» перед сезоном, которая прошла на Красной площади. И об обещаниях, которые давали там болельщикам.

— Мы в долгу перед вами за прошлый чемпионат, — честно признал тогда главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев. — Прекрасно это понимаем. Верьте в нас! Эта команда вас не подведет. Нам есть от чего отталкиваться, чтобы в апреле собраться здесь уже по-другому не менее радостному поводу.

Слова эти прозвучали под Курантами ровно месяц назад. И я не сомневаюсь, что говорил Воробьев тогда от чистого сердца. И верил в то, что говорил. И болельщики ему искренне аплодировали. Значит, тоже верили.

Потом была трудная и боевая победа на Кубке мэра. Но как же все изменилось за пару недель с начала чемпионата!

Кто уже только не писал о том, что в тренера «Динамо» вот-вот отправят в отставку. Сменщиками Воробьева в СМИ называли и Петериса Скудру, и Вячеслава Буцаева, и Алексея Кудашова, и членов его нынешнего штаба…

Сперва фаворитом слухов был опытный Владимир Крикунов, с которым «Динамо» становилось чемпионом в 2005-м, когда в нашей лиге играли многие звезды НХЛ а патронировал клуб его нынешний гендиректор Валерий Шанцев.

ЗНАРКА СВАТАЮТ И В МИНСК

Затем лидерство перехватил скучающий в Латвии без работы Олег Знарок, бравший с’Динамо Кубок Гагарина в 2012 и 2013 годах… Правда, белорусские СМИ уже поспешили заявить, что Знарка хотят видеть не в московском «Динамо», а в минском. Так дойдет до того, что и рижане активизируются. И три «Динамо» начнут рвать золотоносного специалиста между собой.

Ну, а если серьезно, то Знарок — особый случай. То, что у нас тренеры, добившиеся выдающихся успехов и в сборной, и в клубах, после расставания с национальной командой оказываются без работы в КХЛ — нонсенс! Сперва Быков, теперь Знарок… Это просто какое-то издевательство над здравым смыслом, которое в головах у большинства российских любителей хоккея просто не укладывается!

Но, если вернуться к проблемам «Динамо», то Знарок в моем понимании тренер-фундаменталист. Из тех, что свои команды строит любовно по кирпичику, годами шлифует до чемпионского блеска.

Как он проявит себя в роли «пожарного-спасателя», я плохо представляю. Но твердо уверен, что подписывать с Олегом Валерьевичем контракт «до конца сезона» не имеет смысла. С ним надо заключать договор, если уж не на весь олимпийский цикл, то, минимум, на три года.

Опять же Знарок придя куда-то на работу приведет с собой свой тренерский штаб. Как минимум, своего постоянного помощника ХарийсаВитолиньша.

С другой стороны, конкретно «под Знарка» спонсоры и дополнительные средства могут выделить. Но таких спонсоров еще нужно найти.

ЧАС «Х» ДЛЯ ВОРОБЬЕВА

Пока руководство «Динамо» размышляет (либо фильтрует слухи, потому что игнорировать их уже просто невозможно) Воробьев продолжает честно и ответственно пахать в команде. Как он это делал и в прошлом сезоне, очень непростом для московского клуба.

Сказать, что у него ничего получается — неправда. Парадоксально, но как раз самую сложную задачу Воробьев решил — сколотил из именитых новичков мощное ударное звено. Шипачев и Кагарлицкий вкупе с коренным динамовцем Тарасовым регулярно набирают очки. По реализации большинства бело-голубые, благодаря им, — одни из лучших в КХЛ. Это подтвердилось и в матче с «Витязем», где хозяева отгрузили хозяевам три шайбы в большинстве. И именно в неравных составах решили исход поединка.

Многие сейчас ругают Воробьева. А заступиться за тренера может только команда — на льду.

Владимир Анатольевич переживает сейчас очень важный период в своей тренерской карьере. Возможно, самый болезненный и трудный. Но и самый полезный. Потому что больших тренеров делают не победы. Победы — это итог, сияющая золотом верхушка айсберга. А растут спецы — через горькие поражения и умение вытягивать команду из труднейших ситуаций.