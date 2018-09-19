Сенсация будет, и это не поражение «Трактора». Интриги дня КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Адмирал» — «Динамо» Рига

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 19.09.2018, 12:30 Адмирал - Динамо Р -

Интрига: дальневосточники довольно неплохо начали сезон. Пусть очков у подопечных Сергея Светлова и немного, зато присутствует рисунок игры. Да и с подобным подбором игроков трудно рассчитывать на большее. Безусловно, домашняя ничья в основное время с ЦСКА придаст «морякам» уверенности. Интересно, сыграют ли новички клуба Антон Королев и Войтех Полак?

Рижане же — команда-открытие начала чемпионата. С весьма средним составом Гиртс Анкипанс пока идёт в кубковой восьмерке. А также имеет положительный баланс побед и поражений. Если так пойдет и дальше, то в столицу Латвии вернется дух плей-офф.

Прогноз: последние две домашние встречи «Адмирал» проиграл «Динамо» с одинаковым счетом. Хозяева смотрятся симпатично, но им не везёт. На сей раз фортуна будет на их стороне. И коллектив из Владивостока одержит победу в равной игре за пределами основного времени.

«Амур» — «Слован»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 19.09.2018, 12:30 Амур - Слован -

Интрига: «тигры» ожидаемо стартовали весьма натужно. Новички пока не могут заменить ушедших. А Либор Кашик и вовсе вчистую проигрывает конкуренцию малоопытному Евгению Аликину. Хабаровчанам с трудом даются заброшенные шайбы, отсюда и поражения при довольно неплохой, для аутсайдера, игре в обороне. В целом, победа над крепким коллективом из Риги должна предать подопечным Николая Борщевского уверенности. «Слован» тоже стартовал неудачно и только в домашней серии сумел немного выправить ситуацию. Оборона у словаков не блещет, подтверждением чему служат целых шесть пробоин в Подольске. Продолжит ли свои голевые подвиги Михал Ржепик после хет-трика в Поднебесной?

Прогноз: удивительно, но последние пять официальных матчей остались за братиславцами. Тем не менее, они вряд ли сумеют продлить победную серию. Играть на Дальнем Востоке непросто, поэтому в вязкой и мало голевой игре хозяева одержат победу в одну-две шайбы.

«Куньлунь» — ЦСКА

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 19.09.2018, 14:30 Куньлунь - ЦСКА -

Интрига: команда из Китая на старте откровенно не впечатляет. Состав весьма средней, поэтому о повторении успеха дебютного сезона можно только мечтать. Единственное яркое пятно — надежная игра российского тандема вратарей Лазушин — Налимов. Помогут ли они команде сотворить сенсацию?

Московские «армейцы» тоже пока выглядят неважно. Цельной игры нет. Хоккеисты больше мучаются, чем играют. А болельщики пишут письма руководству. Ещё один невзрачный матч, и Игорь Никитин может отправиться на биржу труда. Развяжет ли рулевой гостей еще кому-нибудь из нападающих руки кроме Кирилла Капризова?

Прогноз: ЦСКА ещё ни разу не проигрывал «Куньлуню» в КХЛ. Но и на этот раз серия не прервётся. Разница в классе команд уж слишком велика. «Армейцы» перебегают своего оппонента и одержат очередную нудную, но уверенную победу в две-три шайбы.

«Йокерит» — «Металлург»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 19.09.2018, 18:30 Йокерит - Металлург Мг -

Интрига: Подопечные Лаури Марьямяки очень мощно провели первые семь матчей. Потеряно лишь одно очко, да и то в Петербурге. Последний матч наглядно показал силу атаки «шутов». Ждать ли финской публике продолжение голевой феерии?

Магнитогорцев немногого потряхивает на старте. Хорошие игры сменяются провальными. Команде явно не хватает стабильности. Ко всему прочему Сергею Мозякину так и не могут найти постоянных партнеров? Наберет ли капитан «Магнитки» своё 800-е очко в КХЛ?

Прогноз: игры между этими командами всегда проходят в равной борьбе. Отсюда и равное количество побед у каждого коллектива. Хозяева на данный момент лучше действуют в атаке, поэтому и одержат победу в основное время в одну-две шайбы. Однако и у болельщиков из Магнитогорска будет повод для гордости: Сергей Мозякин отметит очередной голевой юбилей.

«Спартак» — «Трактор»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 19.09.2018, 19:30 Спартак - Трактор -

Интрига: хозяева после трёх поражений подряд будут крайне мотивированы. В случае ещё одной осечки Вадиму Епанчинцеву не избежать разговора с начальством. Да ещё и Никита Филатов выбыл на месяц. В общем, проблем у красно-белых хватает. Возможно, на лавке появится генменеджер «Спартака» Алексей Жамнов. В прошлом сезоне ход сработал, почему бы не попытаться снова?

Челябинцы в начале сезона изрядно веселят хоккейных гурманов. Победа 6:5 чередуется с поражением 0:8. Это ли не шоу, о котором мечтают болельщики? Однако игрокам надо реабилитироваться за унижение в Хельсинки. Как правило, если в одном матче залетело все, то в следующем подобное не повторяется. Сыграют ли гости более закрыто или снова полетят с «шашками наголо»?

Прогноз: обоим коллективам нельзя проигрывать, поэтому в матче будет много стычек и потасовок. У хозяев состав чуть более опытен. Да и родные трибуны помогут. Тяжелая победа «Спартака» в основное время.

ХК «Сочи» — «Автомобилист»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 19.09.2018, 19:30 Сочи - Автомобилист -

Интрига: коллектив Сергея Зубова пока не убеждает. Молодым игрокам не хватает стабильности, а старшие товарищи не всегда держат уровень. Тем не менее, игра «леопардов» вскоре стабилизируется, и болельщикам не стоит переживать за результаты. Сумеют ли сочинцы остановить мощную поступь уральцев?

«Автомобилист» подходит к матчу в столице зимних Олимпийских игр 2014 в прекрасном настроении. Победное шествие екатеринбуржцев насчитывает уже семь матчей, и они остаются единственной непобеждённой командой в лиге. Подопечные Андрея Мартемьянова играют с удовольствием, не закрываются, что всегда нравится публике. Оставит ли тренер кого-нибудь из лидеров вне заявки?