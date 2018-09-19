Бобков: «Барыс» преподал «Авангарду» бесплатный урок
Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков поделился впечатлениями после победы над «Барысом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков поделился впечатлениями после победы над «Барысом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
««Барыс» нам действительно преподал, как сказал Боб Хартли, бесплатный урок — нужно играть до конца. В первом периоде мы им не дали вообще никакого шанса, перебросали их 15−3. И, выйдя на второй период, я считаю, мы отдали им инициативу — они забили два гола в конце периода. Затем мы пытались играть в простую игру, но хоккеисты «Барыса» — нужно отдать им должное — нашли способ пробиться к воротам. Простой наброс — и шайба зашла. Дальше всё решали овертайм и мастерство на буллитах.
Я немного застоялся в первом периоде? На самом деле, нет такого. Бывает, что не бросают — ну что делать? Нужно себя
Овертайм? Примерно знаешь, что у них бросающие игроки, и смотришь, кто где находится. Ребята пытаются перехватить поперечную передачу, а мне нужно просто увидеть шайбу и поймать бросок. Тут ничего придумывать не нужно — просто стараться увидеть шайбу и смотреть, кто где открывается.
Кто был самым опасным у соперника на буллитах? Петерссон. Когда он первый раз бросал, я не ожидал, что он сделает это так быстро. Шайба меня задела, но все равно в ворота зашла, — цитирует Бобкова официальный сайт клуба.
|Андрей Скабелка
|Боб Хартли
|Доминик Граховина 18:58 (С. Кудрявцев 18:58)
|Игорь Бобков
|1-й период
|01:10
|Даррен Дитц
|Илья Михеев (Д. Зернов, С. Широков)
|03:09
|Евгений Медведев (Е. Мартынов, М. Фисенко)
|11:58
|12:43
|Мэтт Фраттин
|Сергей Широков (А. Емелин, Д. Зернов)
|18:58
|2-й период
|34:35
|Андре Петерссон (Д. Блэкер)
|Кирилл Семенов
|37:42
|39:51
|Брэндон Боченски (К. Валк, Д. Дитц)
|3-й период
|50:52
|Роман Старченко (А. Маклюков, П. Кормье)
|Алексей Емелин
|59:19
|Овертайм
|62:35
|Роман Старченко
|К. Верстиг
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)