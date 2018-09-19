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10:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Бобков: «Барыс» преподал «Авангарду» бесплатный урок

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков поделился впечатлениями после победы над «Барысом» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

««Барыс» нам действительно преподал, как сказал Боб Хартли, бесплатный урок — нужно играть до конца. В первом периоде мы им не дали вообще никакого шанса, перебросали их 15−3. И, выйдя на второй период, я считаю, мы отдали им инициативу — они забили два гола в конце периода. Затем мы пытались играть в простую игру, но хоккеисты «Барыса» — нужно отдать им должное — нашли способ пробиться к воротам. Простой наброс — и шайба зашла. Дальше всё решали овертайм и мастерство на буллитах.

Я немного застоялся в первом периоде? На самом деле, нет такого. Бывает, что не бросают — ну что делать? Нужно себя как-то готовить, держать фокус. Поэтому ничего страшного.

Овертайм? Примерно знаешь, что у них бросающие игроки, и смотришь, кто где находится. Ребята пытаются перехватить поперечную передачу, а мне нужно просто увидеть шайбу и поймать бросок. Тут ничего придумывать не нужно — просто стараться увидеть шайбу и смотреть, кто где открывается.

Кто был самым опасным у соперника на буллитах? Петерссон. Когда он первый раз бросал, я не ожидал, что он сделает это так быстро. Шайба меня задела, но все равно в ворота зашла, — цитирует Бобкова официальный сайт клуба.

Барыс 3:4 Б
(0:3, 2:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Авангард
18.09.2018, 16:30 Зрители: 6092 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Боб Хартли
Вратари
Доминик Граховина 18:58 (С. Кудрявцев 18:58) Игорь Бобков
1-й период
01:10 Даррен Дитц
Илья Михеев (Д. Зернов, С. Широков) 03:09
Евгений Медведев (Е. Мартынов, М. Фисенко) 11:58
12:43 Мэтт Фраттин
Сергей Широков (А. Емелин, Д. Зернов) 18:58
2-й период
34:35 Андре Петерссон (Д. Блэкер)
Кирилл Семенов 37:42
39:51 Брэндон Боченски (К. Валк, Д. Дитц)
3-й период
50:52 Роман Старченко (А. Маклюков, П. Кормье)
Алексей Емелин 59:19
Овертайм
62:35 Роман Старченко
Серия буллитов - победный бросок
К. Верстиг
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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