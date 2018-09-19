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11:45 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородский ХК «Торпедо» проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 2:4

Нижегородский ХК «Торпедо» проиграл казанскому «Ак Барсу» в домашнем матче 18 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

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Источник: РИА "Новости"

На 40-й секунде нападающий «Ак Барса» Артём Михеев забросил первую шайбу, на 19-й минуте хозяева сравняли счёт с помощью удавшейся атаки Даниила Ильина, но сразу же Станислав Галиев организовал контратаку и завершил её броском в верхний угол. В третьем периоде Галиев забил ещё раз, доведя счёт до 1:3. После этого игрок «Торпедо» Энди Миле сократил разрыв, но точку во встрече поставил Алексей Потапов, поразив пустые ворота хозяев. Итог матча — 2:4.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски отметил, что это была «тяжелая игра против хорошего соперника». «Все ребята старались, были хороший настрой и самоотдача. После матча сказал игрокам, что если и дальше будем так играть, то будем побеждать. Надо было забросить вторую шайбу чуть раньше, использовав удаления соперника, но не получилось. Тем не менее, бились до конца», — прокомментировал он матч.

21 сентября «Торпедо» встретится на домашнем льду с магнитогорским «Металлургом».

Торпедо НН 2:4
(1:2, 0:0, 1:2)
Ак Барс
18.09.2018, 19:00 Зрители: 5530 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Дэвид Немировски Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Станислав Галимов 58:02 (С. Галимов 59:17) Владислав Подъяпольский
1-й период
Артем Михеев (А. Педан, А. Лукоянов) 00:40
Алексей Потапов 05:29
08:45 Кирилл Ураков
18:08 Даниил Ильин (Д. Жафяров, Э. Кейлоф)
Станислав Галиев (В. Подъяпольский) 18:56
2-й период
22:59 Денис Баранцев
Федор Малыхин 26:31
Иржи Секач 30:36
Владимир Ткачев 33:58
3-й период
46:35 Филип Хольм
Станислав Галиев (Д. Зарипов) 47:25
48:00 Даниил Ильин
Рафаэль Батыршин 48:00
50:15 Энди Миле (М. Боди, М. Варнаков)
Андрей Марков 51:30
52:16 Антон Шенфельд
Артем Лукоянов 52:16
Алексей Потапов (В. Ткачев, А. Лукоянов) п.в. 59:17
Статистика
10 Штрафное время 14
5 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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