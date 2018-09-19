Нижегородский ХК «Торпедо» проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 2:4
Нижегородский ХК «Торпедо» проиграл казанскому «Ак Барсу» в домашнем матче 18 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте клуба.
Нижегородский ХК «Торпедо» проиграл казанскому «Ак Барсу» в домашнем матче 18 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте клуба.
На 40-й секунде нападающий «Ак Барса» Артём Михеев забросил первую шайбу, на 19-й минуте хозяева сравняли счёт с помощью удавшейся атаки Даниила Ильина, но сразу же Станислав Галиев организовал контратаку и завершил её броском в верхний угол. В третьем периоде Галиев забил ещё раз, доведя счёт до 1:3. После этого игрок «Торпедо» Энди Миле сократил разрыв, но точку во встрече поставил Алексей Потапов, поразив пустые ворота хозяев. Итог матча — 2:4.
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски отметил, что это была «тяжелая игра против хорошего соперника». «Все ребята старались, были хороший настрой и самоотдача. После матча сказал игрокам, что если и дальше будем так играть, то будем побеждать. Надо было забросить вторую шайбу чуть раньше, использовав удаления соперника, но не получилось. Тем не менее, бились до конца», — прокомментировал он матч.
21 сентября «Торпедо» встретится на домашнем льду с магнитогорским «Металлургом».
|Торпедо НН
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2:4
(1:2, 0:0, 1:2)
|Ак Барс
|Дэвид Немировски
|Зинэтула Билялетдинов
|Станислав Галимов 58:02 (С. Галимов 59:17)
|Владислав Подъяпольский
|1-й период
|Артем Михеев (А. Педан, А. Лукоянов)
|00:40
|Алексей Потапов
|05:29
|08:45
|Кирилл Ураков
|18:08
|Даниил Ильин (Д. Жафяров, Э. Кейлоф)
|Станислав Галиев (В. Подъяпольский)
|18:56
|2-й период
|22:59
|Денис Баранцев
|Федор Малыхин
|26:31
|Иржи Секач
|30:36
|Владимир Ткачев
|33:58
|3-й период
|46:35
|Филип Хольм
|Станислав Галиев (Д. Зарипов)
|47:25
|48:00
|Даниил Ильин
|Рафаэль Батыршин
|48:00
|50:15
|Энди Миле (М. Боди, М. Варнаков)
|Андрей Марков
|51:30
|52:16
|Антон Шенфельд
|Артем Лукоянов
|52:16
|Алексей Потапов (В. Ткачев, А. Лукоянов)
|п.в.
|59:17
|10
|Штрафное время
|14
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)