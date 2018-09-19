Нижегородский ХК «Торпедо» проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 2:4

На 40-й секунде нападающий «Ак Барса» Артём Михеев забросил первую шайбу, на 19-й минуте хозяева сравняли счёт с помощью удавшейся атаки Даниила Ильина, но сразу же Станислав Галиев организовал контратаку и завершил её броском в верхний угол. В третьем периоде Галиев забил ещё раз, доведя счёт до 1:3. После этого игрок «Торпедо» Энди Миле сократил разрыв, но точку во встрече поставил Алексей Потапов, поразив пустые ворота хозяев. Итог матча — 2:4.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски отметил, что это была «тяжелая игра против хорошего соперника». «Все ребята старались, были хороший настрой и самоотдача. После матча сказал игрокам, что если и дальше будем так играть, то будем побеждать. Надо было забросить вторую шайбу чуть раньше, использовав удаления соперника, но не получилось. Тем не менее, бились до конца», — прокомментировал он матч.