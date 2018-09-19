Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Слован
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Автомобилист
Все события
Фоторепортажи
30Пилипчук вернулся на «Спартак» и победил с «Ахматом»
8Хэмилтон выиграл на Гран-при Сингапура
11:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Минское «Динамо» расторгло контракт с Бо Беннеттом

Минское «Динамо» расторгло контракт с канадским нападающим Бо Беннеттом, информирует официальный сайт клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Соглашение расторгнуто по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне игрок провёл пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-5». «Динамо» идёт на последнем месте в Западной конференции КХЛ с четырьми очками после шести матчей.

В минувшем сезоне Бо выступал в системе клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз». В регулярном чемпионате—2017/18 Беннетт сыграл в шести матчах НХЛ, не отметившись баллами за результативность при полезности «-2». За фарм-клуб «Чикаго Вулвз» в АХЛ он сыграл 61 матч, набрав 57 (12+45) очков при полезности «+9» и 30 минутах штрафного времени.

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Футболисту Ливерпуля проткнули глаз!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
Семину скучно в чемпионате России. Ему нужна Лига чемпионов
Все, что нужно знать о сопернике ЦСКА в Лиге чемпионов
«Не могла уйти нормально?» Тутберидзе жестко ответила Медведевой
Сенсация будет, и это не поражение «Трактора». Интриги дня КХЛ
Российские волейболисты проиграли в матче первого раунда ЧМ
Месси установил рекорд по количеству хет-триков в Лиге чемпионов
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь