Минское «Динамо» расторгло контракт с Бо Беннеттом

В нынешнем сезоне игрок провёл пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-5». «Динамо» идёт на последнем месте в Западной конференции КХЛ с четырьми очками после шести матчей.

В минувшем сезоне Бо выступал в системе клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз». В регулярном чемпионате—2017/18 Беннетт сыграл в шести матчах НХЛ, не отметившись баллами за результативность при полезности «-2». За фарм-клуб «Чикаго Вулвз» в АХЛ он сыграл 61 матч, набрав 57 (12+45) очков при полезности «+9» и 30 минутах штрафного времени.