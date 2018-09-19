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15:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Амур» на домашнем льду обыграл «Слован»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» на своей арене нанесли поражение братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). Шайбы в составе «Амура» забросили Игорь Руденков (17-я минута), Александр Горшков (28) и Вячеслав Ушенин (59). У «Слована» отличились Михал Ржепик (15) и Марио Лунтер (49).

Следующий матч «Амур» проведет 21 сентября дома против московского ЦСКА. «Слован» в этот же день проведет выездную игру с «Адмиралом» из Владивостока.

Амур 3:2
(1:1, 1:0, 1:1)
Слован
19.09.2018, 12:30 Регулярный чемпионат "Платинум-Арена"
Главные тренеры
Николай Борщевский Владимир Орсаг
Вратари
Евгений Аликин Марек Чильяк 59:04
1-й период
Эрик Желина 06:26
Михал Ржепик (Дж. Тэйфф) 14:08
16:34 Игорь Руденков
17:37 Денис Кузьмин
2-й период
Рудольф Червены 21:54
27:56 Александр Горшков (В. Пьянов, Г. Корягин)
30:01
Лукаш Клок 30:01
3-й период
Марио Лунтер (П. Лампер) 48:01
58:39 Вячеслав Ушенин
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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