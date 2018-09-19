«Амур» на домашнем льду обыграл «Слован»
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» на своей арене нанесли поражение братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» на своей арене нанесли поражение братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). Шайбы в составе «Амура» забросили Игорь Руденков (17-я минута), Александр Горшков (28) и Вячеслав Ушенин (59). У «Слована» отличились Михал Ржепик (15) и Марио Лунтер (49).
Следующий матч «Амур» проведет 21 сентября дома против московского ЦСКА. «Слован» в этот же день проведет выездную игру с «Адмиралом» из Владивостока.
|Николай Борщевский
|Владимир Орсаг
|Евгений Аликин
|Марек Чильяк 59:04
|1-й период
|Эрик Желина
|06:26
|Михал Ржепик (Дж. Тэйфф)
|14:08
|16:34
|Игорь Руденков
|17:37
|Денис Кузьмин
|2-й период
|Рудольф Червены
|21:54
|27:56
|Александр Горшков (В. Пьянов, Г. Корягин)
|30:01
|Лукаш Клок
|30:01
|3-й период
|Марио Лунтер (П. Лампер)
|48:01
|58:39
|Вячеслав Ушенин
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)