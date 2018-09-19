«Амур» на домашнем льду обыграл «Слован»

Встреча, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). Шайбы в составе «Амура» забросили Игорь Руденков (17-я минута), Александр Горшков (28) и Вячеслав Ушенин (59). У «Слована» отличились Михал Ржепик (15) и Марио Лунтер (49).