ЦСКА на выезде всухую обыграл «Куньлунь»
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл всухую китайский «Куньлунь» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл всухую китайский «Куньлунь» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая в среду в Шанхае, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. У победителей отличились Кирилл Капризов (7-я минута), Сергей Толчинский (13) и Никита Нестеров (30), а голкипер армейцев Ларс Юханссон отразил все 19 бросков в створ своих ворот.
Хоккеист ЦСКА Александр Попов отдал в матче результативную передачу на Нестерова и заработал, таким образом, свое 300-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ.
В следующем матче сезона ЦСКА 21 сентября сыграет в гостях с хабаровским «Амуром», а «Куньлунь» на следующий день встретится в подмосковной Балашихе с омским «Авангардом».
|Юсси Тапола
|Игорь Никитин
|Иван Налимов 57:30
|Ларс Юханссон
|1-й период
|Кирилл Капризов (М. Григоренко)
|06:38
|08:23
|Сергей Толчинский (Н.Д. Нестеров)
|12:30
|18:41
|Юхан Сундстрем
|2-й период
|29:08
|Вели-Матти Савинайнен
|Никита Нестеров (Л. Вей, А. Попов)
|29:39
|Михаил Науменков
|36:21
|Иван Телегин
|39:59
|3-й период
|45:51
|Максим Шалунов
|50:44
|Максим Шалунов
|50:44
|52:06
|56:15
|Юхан Сундстрем
|57:30
|10
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)