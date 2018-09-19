ЦСКА на выезде всухую обыграл «Куньлунь»

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Шанхае, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. У победителей отличились Кирилл Капризов (7-я минута), Сергей Толчинский (13) и Никита Нестеров (30), а голкипер армейцев Ларс Юханссон отразил все 19 бросков в створ своих ворот.

Хоккеист ЦСКА Александр Попов отдал в матче результативную передачу на Нестерова и заработал, таким образом, свое 300-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ.