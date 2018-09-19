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16:59 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА на выезде всухую обыграл «Куньлунь»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл всухую китайский «Куньлунь» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Шанхае, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. У победителей отличились Кирилл Капризов (7-я минута), Сергей Толчинский (13) и Никита Нестеров (30), а голкипер армейцев Ларс Юханссон отразил все 19 бросков в створ своих ворот.

Хоккеист ЦСКА Александр Попов отдал в матче результативную передачу на Нестерова и заработал, таким образом, свое 300-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ.

В следующем матче сезона ЦСКА 21 сентября сыграет в гостях с хабаровским «Амуром», а «Куньлунь» на следующий день встретится в подмосковной Балашихе с омским «Авангардом».

Куньлунь 0:3
(0:2, 0:1, 0:0)
ЦСКА
19.09.2018, 14:30 Зрители: 2772 Регулярный чемпионат ЛД "Фэйян"
Главные тренеры
Юсси Тапола Игорь Никитин
Вратари
Иван Налимов 57:30 Ларс Юханссон
1-й период
Кирилл Капризов (М. Григоренко) 06:38
08:23
Сергей Толчинский (Н.Д. Нестеров) 12:30
18:41 Юхан Сундстрем
2-й период
29:08 Вели-Матти Савинайнен
Никита Нестеров (Л. Вей, А. Попов) 29:39
Михаил Науменков 36:21
Иван Телегин 39:59
3-й период
45:51
Максим Шалунов 50:44
Максим Шалунов 50:44
52:06
56:15 Юхан Сундстрем
57:30
Статистика
10 Штрафное время 20
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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