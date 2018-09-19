Дубль Плэтта помог «Йокериту» победить «Металлург»
«Йокерит» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Йокерит» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча состоялась в Хельсинки и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
«Магнитка» открыла счёт после точного броска в исполнении Ииро Пакаринена, но финская команда восстановила равновесие спустя 23 секунды — отличился Йон Норман. Во втором периоде на дубль Джеффа Плэтта и гол Виктора Лёва подопечные Йозефа Яндача смогли ответить только голом Войтека Вольски. В концовке игры Роман Любимов отыграл ещё одну шайбу, но хозяева практически сразу восстановили разницу в два гола — отличился Мика Ниеми.
«Йокерит» одержал седьмую победу в восьми матчах нынешнего сезона, команда Лаури Марьямяки продолжает лидировать на Западе. «Магнитка» потерпела четвёртое поражение в девяти встречах и осталась на четвёртой строчке на Востоке.
|Йокерит
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5:3
(1:1, 3:1, 1:1)
|Металлург Мг
|Лаури Марьямяки
|Йозеф Яндач
|Янис Калныньш
|Василий Кошечкин 31:22 (А. Загидулин 31:22-56:52, А. Загидулин 58:06-58:50)
|1-й период
|Ииро Пакаринен (М. Эллисон, В. Вольски)
|06:43
|07:06
|Йон Норман (Б. О`Нилл)
|2-й период
|23:13
|Джефф Плэтт (П. Йормакка, Н. Йенсен)
|28:20
|Стив Мозес
|Архип Неколенко
|28:20
|29:44
|Джефф Плэтт (К. Столлери)
|31:22
|Виктор Лев (О. Лауридсен)
|Войтек Вольски (М. Эллисон)
|37:01
|3-й период
|Артем Загидулин
|51:19
|Роман Любимов (В. Вольски)
|58:06
|58:22
|Мика Ниеми (А. Грант, М. Анттила)
|2
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)