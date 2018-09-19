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20:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Плэтта помог «Йокериту» победить «Металлург»

«Йокерит» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась в Хельсинки и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

«Магнитка» открыла счёт после точного броска в исполнении Ииро Пакаринена, но финская команда восстановила равновесие спустя 23 секунды — отличился Йон Норман. Во втором периоде на дубль Джеффа Плэтта и гол Виктора Лёва подопечные Йозефа Яндача смогли ответить только голом Войтека Вольски. В концовке игры Роман Любимов отыграл ещё одну шайбу, но хозяева практически сразу восстановили разницу в два гола — отличился Мика Ниеми.

«Йокерит» одержал седьмую победу в восьми матчах нынешнего сезона, команда Лаури Марьямяки продолжает лидировать на Западе. «Магнитка» потерпела четвёртое поражение в девяти встречах и осталась на четвёртой строчке на Востоке.

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Йокерит 5:3
(1:1, 3:1, 1:1)
Металлург Мг
19.09.2018, 18:30 Зрители: 7203 Регулярный чемпионат "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Йозеф Яндач
Вратари
Янис Калныньш Василий Кошечкин 31:22 (А. Загидулин 31:22-56:52, А. Загидулин 58:06-58:50)
1-й период
Ииро Пакаринен (М. Эллисон, В. Вольски) 06:43
07:06 Йон Норман (Б. О`Нилл)
2-й период
23:13 Джефф Плэтт (П. Йормакка, Н. Йенсен)
28:20 Стив Мозес
Архип Неколенко 28:20
29:44 Джефф Плэтт (К. Столлери)
31:22 Виктор Лев (О. Лауридсен)
Войтек Вольски (М. Эллисон) 37:01
3-й период
Артем Загидулин 51:19
Роман Любимов (В. Вольски) 58:06
58:22 Мика Ниеми (А. Грант, М. Анттила)
Статистика
2 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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