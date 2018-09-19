Олимпийского чемпиона Кошечкина отправили на скамейку. 13:3 — «Йокерит» растоптал два клуба с Урала
Лидер Запада выглядит очень хорошо.
Лидер Запада выглядит очень хорошо.
Вторая домашняя серия в сезоне для «Йокерита» складывается крайне удачно.
Сначала был обыгран «Витязь» 4:1: а потом финны одержали самую крупную победу за время выступления в КХЛ — 8:0 в игре с «Трактором», а теперь и успех в поединке с «Магниткой». Команда из Хельсинки вообще крайне бодро выглядит в сентябре, проиграв только СКА в овертайме, и то при довольно спорном судействе.
«Металлург», приехавший в столицу Финляндии, такими успехами похвастаться не может. Команда Яндача стабильностью в этом сезоне не отличается, да и яркой игрой не радует. К тому же в предыдущем матче с «Сочи» травму получил Николай Кулемин.
Кулемин в этой регулярке выходил в тройке с Мозякиным, в его отсутствие компанию капитану «Металлурга» составил Чибисов. Звено Сергея в матче с «Йокеритом» результативными действиями не отметилось. Очки у «Магнитки» набирала тройка Эллисона.
Финны выглядели предпочтительнее на своем льду и со второго периода окончательно завладели преимуществом. Опять забил Джон Норман, набравший в матче с «Трактором» 5 (3+2) очков.
Гости вообще давали сопернику бросать. Плэтт сделал дубль. Причем в моменте со вторым голом Джефф развернулся с шайбой, выбрал удобную позицию и щелкнул. О чем в этот момент думали игроки «Металлурга», остается только гадать.
После того, как «Магнитка» пропустила четвертую шайбу, вместо Кошечкина на лед вышел Загидулин. Первый раз в сезоне Василия поменяли по ходу встречи. Да и вообще такое редко случалось в предыдущие годы. 23-летний голкипер практически справился со своей задачей и пропустил лишь один гол (в этом моменте спасти ворота было очень сложно). Своя молодежь — это огромное богатство «Металлурга». Мало где в КХЛ играет столько собственнвых воспитанников.
Команда Яндача во многом уступала быстрому и креативному сопернику, меньше времени проводила в атаке. «Металлургу» не хватало мощи, которая была у «Йокерита». И если гости предпочитали чаще бросать, то хозяева к броскам подходили более осознанно. Бросок ради броска — это не стиль команды Марьямяки. Если финны продолжат так же играть, то смогут далеко пройти в
И тогда разговоры о том, что «Йокерит» никогда не пройдет дальше второго раунда, потому что играет в одной конференции со СКА и ЦСКА, прекратятся. Этот сезон уже показал, что непобедимых на Западе нет.
Дарья Тубольцева
|Йокерит
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5:3
(1:1, 3:1, 1:1)
|Металлург Мг
|Лаури Марьямяки
|Йозеф Яндач
|Янис Калныньш
|Василий Кошечкин 31:22 (А. Загидулин 31:22-56:52, А. Загидулин 58:06-58:50)
|1-й период
|Ииро Пакаринен (М. Эллисон, В. Вольски)
|06:43
|07:06
|Йон Норман (Б. О`Нилл)
|2-й период
|23:13
|Джефф Плэтт (П. Йормакка, Н. Йенсен)
|28:20
|Стив Мозес
|Архип Неколенко
|28:20
|29:44
|Джефф Плэтт (К. Столлери)
|31:22
|Виктор Лев (О. Лауридсен)
|Войтек Вольски (М. Эллисон)
|37:01
|3-й период
|Артем Загидулин
|51:19
|Роман Любимов (В. Вольски)
|58:06
|58:22
|Мика Ниеми (А. Грант, М. Анттила)
|2
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)