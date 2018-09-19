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21:12 (мск), источник: Sport24

Олимпийского чемпиона Кошечкина отправили на скамейку. 13:3 — «Йокерит» растоптал два клуба с Урала

Лидер Запада выглядит очень хорошо.

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Источник: Sport24

Вторая домашняя серия в сезоне для «Йокерита» складывается крайне удачно.

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Сначала был обыгран «Витязь» 4:1: а потом финны одержали самую крупную победу за время выступления в КХЛ — 8:0 в игре с «Трактором», а теперь и успех в поединке с «Магниткой». Команда из Хельсинки вообще крайне бодро выглядит в сентябре, проиграв только СКА в овертайме, и то при довольно спорном судействе.

«Металлург», приехавший в столицу Финляндии, такими успехами похвастаться не может. Команда Яндача стабильностью в этом сезоне не отличается, да и яркой игрой не радует. К тому же в предыдущем матче с «Сочи» травму получил Николай Кулемин. Пресс-служба клуба сообщила, что форвард выбыл на неопределенный срок. То, что сроки восстановления неизвестны, ничего хорошего не сулит. Особенно, если вспомнить, что больше половины прошлого сезона Николай пропустил из-за травмы плеча, которая потребовала хирургического вмешательства.

Кулемин в этой регулярке выходил в тройке с Мозякиным, в его отсутствие компанию капитану «Металлурга» составил Чибисов. Звено Сергея в матче с «Йокеритом» результативными действиями не отметилось. Очки у «Магнитки» набирала тройка Эллисона.

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Финны выглядели предпочтительнее на своем льду и со второго периода окончательно завладели преимуществом. Опять забил Джон Норман, набравший в матче с «Трактором» 5 (3+2) очков.

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Гости вообще давали сопернику бросать. Плэтт сделал дубль. Причем в моменте со вторым голом Джефф развернулся с шайбой, выбрал удобную позицию и щелкнул. О чем в этот момент думали игроки «Металлурга», остается только гадать.

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После того, как «Магнитка» пропустила четвертую шайбу, вместо Кошечкина на лед вышел Загидулин. Первый раз в сезоне Василия поменяли по ходу встречи. Да и вообще такое редко случалось в предыдущие годы. 23-летний голкипер практически справился со своей задачей и пропустил лишь один гол (в этом моменте спасти ворота было очень сложно). Своя молодежь — это огромное богатство «Металлурга». Мало где в КХЛ играет столько собственнвых воспитанников.

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Команда Яндача во многом уступала быстрому и креативному сопернику, меньше времени проводила в атаке. «Металлургу» не хватало мощи, которая была у «Йокерита». И если гости предпочитали чаще бросать, то хозяева к броскам подходили более осознанно. Бросок ради броска — это не стиль команды Марьямяки. Если финны продолжат так же играть, то смогут далеко пройти в плей-офф.

И тогда разговоры о том, что «Йокерит» никогда не пройдет дальше второго раунда, потому что играет в одной конференции со СКА и ЦСКА, прекратятся. Этот сезон уже показал, что непобедимых на Западе нет.

Дарья Тубольцева

Йокерит 5:3
(1:1, 3:1, 1:1)
Металлург Мг
19.09.2018, 18:30 Зрители: 7203 Регулярный чемпионат "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Йозеф Яндач
Вратари
Янис Калныньш Василий Кошечкин 31:22 (А. Загидулин 31:22-56:52, А. Загидулин 58:06-58:50)
1-й период
Ииро Пакаринен (М. Эллисон, В. Вольски) 06:43
07:06 Йон Норман (Б. О`Нилл)
2-й период
23:13 Джефф Плэтт (П. Йормакка, Н. Йенсен)
28:20 Стив Мозес
Архип Неколенко 28:20
29:44 Джефф Плэтт (К. Столлери)
31:22 Виктор Лев (О. Лауридсен)
Войтек Вольски (М. Эллисон) 37:01
3-й период
Артем Загидулин 51:19
Роман Любимов (В. Вольски) 58:06
58:22 Мика Ниеми (А. Грант, М. Анттила)
Статистика
2 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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