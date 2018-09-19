Олимпийского чемпиона Кошечкина отправили на скамейку. 13:3 — «Йокерит» растоптал два клуба с Урала

Источник: Sport24

Вторая домашняя серия в сезоне для «Йокерита» складывается крайне удачно.

Сначала был обыгран «Витязь» 4:1: а потом финны одержали самую крупную победу за время выступления в КХЛ — 8:0 в игре с «Трактором», а теперь и успех в поединке с «Магниткой». Команда из Хельсинки вообще крайне бодро выглядит в сентябре, проиграв только СКА в овертайме, и то при довольно спорном судействе.

«Металлург», приехавший в столицу Финляндии, такими успехами похвастаться не может. Команда Яндача стабильностью в этом сезоне не отличается, да и яркой игрой не радует. К тому же в предыдущем матче с «Сочи» травму получил Николай Кулемин. Пресс-служба клуба сообщила, что форвард выбыл на неопределенный срок. То, что сроки восстановления неизвестны, ничего хорошего не сулит. Особенно, если вспомнить, что больше половины прошлого сезона Николай пропустил из-за травмы плеча, которая потребовала хирургического вмешательства.

Кулемин в этой регулярке выходил в тройке с Мозякиным, в его отсутствие компанию капитану «Металлурга» составил Чибисов. Звено Сергея в матче с «Йокеритом» результативными действиями не отметилось. Очки у «Магнитки» набирала тройка Эллисона.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_4b1b03f61af258425047244df8dce1b2_hd/q529965/882ed49be312960cc5311272b3c37b05/4693054363?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Финны выглядели предпочтительнее на своем льду и со второго периода окончательно завладели преимуществом. Опять забил Джон Норман, набравший в матче с «Трактором» 5 (3+2) очков.

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Гости вообще давали сопернику бросать. Плэтт сделал дубль. Причем в моменте со вторым голом Джефф развернулся с шайбой, выбрал удобную позицию и щелкнул. О чем в этот момент думали игроки «Металлурга», остается только гадать.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_87e83dc34369a0efd7d5e988bf79b6f3_hd/q530005/c0599d3922b76028bc849aff4fc6fc4e/4693054402?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После того, как «Магнитка» пропустила четвертую шайбу, вместо Кошечкина на лед вышел Загидулин. Первый раз в сезоне Василия поменяли по ходу встречи. Да и вообще такое редко случалось в предыдущие годы. 23-летний голкипер практически справился со своей задачей и пропустил лишь один гол (в этом моменте спасти ворота было очень сложно). Своя молодежь — это огромное богатство «Металлурга». Мало где в КХЛ играет столько собственнвых воспитанников.

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Команда Яндача во многом уступала быстрому и креативному сопернику, меньше времени проводила в атаке. «Металлургу» не хватало мощи, которая была у «Йокерита». И если гости предпочитали чаще бросать, то хозяева к броскам подходили более осознанно. Бросок ради броска — это не стиль команды Марьямяки. Если финны продолжат так же играть, то смогут далеко пройти в плей-офф.

И тогда разговоры о том, что «Йокерит» никогда не пройдет дальше второго раунда, потому что играет в одной конференции со СКА и ЦСКА, прекратятся. Этот сезон уже показал, что непобедимых на Западе нет.