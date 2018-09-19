«Спартак» разгромил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анатолий Никонцев (1-я, 31-я минуты), Робин Ганзл (16), Александр Хохлачев (37), Мартиньш Карсумс (40) и Каспарс Даугавиньш (41), у проигравших отличился Игорь Полыгалов (54), для которого этот матч стал 500-м в регулярных чемпионатах КХЛ. «Спартак» прервал свою серию из трех поражений. Нападающий «Спартака» Бен Максвел провел 200-й матч в лиге.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 19.09.2018, 19:30 Спартак 6 Трактор 1

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает шестое место, набрав восемь очков, «Трактор» на Востоке с пятью очками идет 11-м. «Трактор» во втором матче подряд проиграл с крупным счетом, в предыдущей игре регулярного чемпионата челябинцы уступили на выезде «Йокериту» со счетом 0:8.

В следующем матче «Спартак» 23 сентября в гостях сыграет с рижским «Динамо», «Трактор» 21 сентября также на выезде встретится с «Сочи».

Результаты других матчей игрового дня:

«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Рига) — 2:3 Б;.

«Амур» (Хабаровск) — «Слован» (Братислава) — 3:2;.

«Куньлунь» (Пекин) — ЦСКА (Москва) — 0:3;.