Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак6
Трактор1
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи1
Автомобилист5
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит5
Металлург Мг3
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь0
ЦСКА3
Хоккей. КХЛ
12:30
АдмиралБ2
Динамо Р3
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур3
Слован2
Все события
Фоторепортажи
11Первый гол Роналду в Италии и другие события выходных
8Хэмилтон выиграл на Гран-при Сингапура
22:13 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» разгромил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал крупную победу над челябинским «Трактором» со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анатолий Никонцев (1-я, 31-я минуты), Робин Ганзл (16), Александр Хохлачев (37), Мартиньш Карсумс (40) и Каспарс Даугавиньш (41), у проигравших отличился Игорь Полыгалов (54), для которого этот матч стал 500-м в регулярных чемпионатах КХЛ. «Спартак» прервал свою серию из трех поражений. Нападающий «Спартака» Бен Максвел провел 200-й матч в лиге.

Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 4, 19.09.2018, 19:30
Спартак
6Трактор1

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает шестое место, набрав восемь очков, «Трактор» на Востоке с пятью очками идет 11-м. «Трактор» во втором матче подряд проиграл с крупным счетом, в предыдущей игре регулярного чемпионата челябинцы уступили на выезде «Йокериту» со счетом 0:8.

В следующем матче «Спартак» 23 сентября в гостях сыграет с рижским «Динамо», «Трактор» 21 сентября также на выезде встретится с «Сочи».

Результаты других матчей игрового дня:

«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Рига) — 2:3 Б;.

«Амур» (Хабаровск) — «Слован» (Братислава) — 3:2;.

«Куньлунь» (Пекин) — ЦСКА (Москва) — 0:3;.

«Йокерит» (Хельсинки) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:3.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Россиянина гарантированно накажут, но как — пока вопрос
"Резать мясо". Как отстраняли капитанов "Спартака"
Невыездная: Загитову не пустили на соревнования
Чалов признан лучшим игроком 7-го тура РПЛ
Гуд бай, Мария. Сезон Шараповой получился одним из худших
Каррера объяснил, почему не взял на матч ЛЕ Глушакова и Ещенко
РФ признает допинг-систему. Родченков и компания против РУСАДА
Игрока выгнали из клуба НХЛ из-за ожирения. Фанаты издеваются
ЦСКА проводит стартовый матч в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь