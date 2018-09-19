«Автомобилист» одержал восьмую победу подряд со старта сезона КХЛ, обыграв «Сочи»

Для «Автомобилиста» эта победа стала восьмой подряд со старта регулярного чемпионата КХЛ. Екатеринбургская команда является единственной, которая не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне лиги. Рекорд по количеству побед подряд со старта сезона КХЛ принадлежит санкт- петербургскому СКА. В прошлом сезоне команда одержала 20 побед подряд, серия прервалась в матче с «Сочи» (2:3 ОТ).