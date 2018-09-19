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22:28 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» одержал восьмую победу подряд со старта сезона КХЛ, обыграв «Сочи»

ТАСС, 19 сентября. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над «Сочи» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Миловзоров (37-я минута), Франсис Паре (41), Дэн Секстон (42), Илья Крикунов (53) и Стефан Да Коста (54), у проигравших отличился Йоанн Овитю (28).

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Для «Автомобилиста» эта победа стала восьмой подряд со старта регулярного чемпионата КХЛ. Екатеринбургская команда является единственной, которая не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне лиги. Рекорд по количеству побед подряд со старта сезона КХЛ принадлежит санкт- петербургскому СКА. В прошлом сезоне команда одержала 20 побед подряд, серия прервалась в матче с «Сочи» (2:3 ОТ).

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает первое место, набрав 16 очков, «Сочи» на Западе с семью очками идет восьмым.

«Автомобилист» в следующем матче в гостях сыграет с хельсинкским «Йокеритом», «Сочи» примет челябинский «Трактор». Обе встречи пройдут 21 сентября.

Сочи 1:5
(0:0, 1:1, 0:4)
Автомобилист
19.09.2018, 19:30 Регулярный чемпионат ДС "Большой"
Главные тренеры
Сергей Зубов Андрей Мартемьянов
Вратари
Дмитрий Шикин Владимир Сохатский
1-й период
03:01 Кирилл Воробьев
Никита Трямкин 16:30
2-й период
Дэн Секстон 21:30
Илья Крикунов 26:50
26:50
27:05 Йоанн Овитю (А. Полунин)
Егор Миловзоров (Е. Гуркин) 36:09
Стефан Да Коста 37:47
38:18 Дмитрий Архипов
Илья Крикунов 38:18
39:36 Шон I Коллинс
3-й период
40:07 Олег Погоришный
Франсис Паре (Н. Доус, Н. Трямкин) 40:32
Дэн Секстон (Д. Бодров) 41:03
Илья Крикунов (А. Кучерявенко) 52:49
53:04 Роберт Росен
Стефан Да Коста (Ф. Паре, Н. Доус) 53:41
58:48
Статистика
8 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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