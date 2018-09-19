«Автомобилист» одержал восьмую победу подряд со старта сезона КХЛ, обыграв «Сочи»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Миловзоров (37-я минута), Франсис Паре (41), Дэн Секстон (42), Илья Крикунов (53) и Стефан Да Коста (54), у проигравших отличился Йоанн Овитю (28).
Для «Автомобилиста» эта победа стала восьмой подряд со старта регулярного чемпионата КХЛ. Екатеринбургская команда является единственной, которая не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне лиги. Рекорд по количеству побед подряд со старта сезона КХЛ принадлежит санкт- петербургскому СКА. В прошлом сезоне команда одержала 20 побед подряд, серия прервалась в матче с «Сочи» (2:3 ОТ).
В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает первое место, набрав 16 очков, «Сочи» на Западе с семью очками идет восьмым.
«Автомобилист» в следующем матче в гостях сыграет с хельсинкским «Йокеритом», «Сочи» примет челябинский «Трактор». Обе встречи пройдут 21 сентября.