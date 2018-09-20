Нижегородское «Торпедо» подписало контракт с Дмитрием Семиным

Как сообщается, 35-летний хоккеист подписал с «Торпедо» односторонний контракт, сроки которого не уточняются.

Семин выступал за «Торпедо» с 2015 по 2017 годы, а прошлый сезон КХЛ провел в подмосковном «Витязе». Также за свою карьеру в лиге центрфорвард защищал цвета ярославского «Локомотива», омского «Авангарда» и уфимского «Салавата Юлаева».