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01:36 (мск), источник: Р-Спорт

Нижегородское «Торпедо» подписало контракт с Дмитрием Семиным

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Форвард Дмитрий Семин вернулся в нижегородское «Торпедо», сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Как сообщается, 35-летний хоккеист подписал с «Торпедо» односторонний контракт, сроки которого не уточняются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Семин выступал за «Торпедо» с 2015 по 2017 годы, а прошлый сезон КХЛ провел в подмосковном «Витязе». Также за свою карьеру в лиге центрфорвард защищал цвета ярославского «Локомотива», омского «Авангарда» и уфимского «Салавата Юлаева».

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