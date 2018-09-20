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10:56 (мск), источник: Sports.kz

«Старченко и Кормье разрывают КХЛ». В России восхищены игрой хоккеистов «Барыса»

Российский сайт «Чемпионат» составил список игроков, которые неожиданно сильно стартовали в новом сезоне КХЛ. В их число вошли и хоккеисты «Барыса».

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«Старченко и Кормье разрывают КХЛ. 13 игроков, удививших на старте сезона», — с таким заголовком популярное издание выпустило свой очередной материал.

«Роман Старченко — Патрис Кормье («Барыс»), на двоих за 7 игр 20 (11+9) очков.

Долгие годы «Барыс» выезжал за счёт своей знаменитой тройки, и после её распада казалось, что астанинцам придётся очень трудно. Но на место старых героев пришли новые, и казахстанская команда вновь одна из самых результативных в КХЛ. В Астане в очередной раз угадали с легионером из Северной Америки, новым лидером «Барыса» стал Патрис Кормье, на счету которого уже 10 (4+6) очков.

Но раскрыться в полной мере Кормье помогает старожил «Барыса» Роман Старченко, переживающий на старте сезона вторую молодость. У 32-летнего форварда, остававшегося в прошлые годы в тени Доуса и Ко, уже 7 заброшенных шайб в семи матчах, что делает его лучшим снайпером турнира. Старченко набирает очки в каждом матче нового сезона, а из связка с Кормье сейчас, пожалуй, самая опасная в КХЛ, — пишет СМИ.

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