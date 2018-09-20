«Старченко и Кормье разрывают КХЛ». В России восхищены игрой хоккеистов «Барыса»

Долгие годы «Барыс» выезжал за счёт своей знаменитой тройки, и после её распада казалось, что астанинцам придётся очень трудно. Но на место старых героев пришли новые, и казахстанская команда вновь одна из самых результативных в КХЛ. В Астане в очередной раз угадали с легионером из Северной Америки, новым лидером «Барыса» стал Патрис Кормье, на счету которого уже 10 (4+6) очков.