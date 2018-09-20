Тренер «Трактора» после поражения 1:6: Все будет хорошо

Источник: РИА "Новости"

На этот раз «чёрно-белые» были по всем статьям биты московским «Спартаком» 6:1, причём в начале третьего периода уступал с тразницей в шесть шайб. А двумя днями ранее по челябинцам чувствительно прошёлся «Йокерит» — 8:0.

«Первый период играли неплохо, но игровая дисциплина и удаления подвели команду. После поражения от “Йокерита” было закрепощение, ребята суетились. А после второго периода игра уже была сделана, нахватали удалений. Надеюсь, у нас все будет хорошо. Впереди много работы. Нападение стопорится, защита не очень помогает. Все вместе должны работать», — отметил Титов на послематчевой пресс-конференции.

Первый гол влетел в ворота вставшего в рамку «Трактора» Александра Судницына уже на 45 секунде. Незадолго до окончания периода мосчквичи вели 2:0. Во второй двадцатиминутке хозяева заколотили ещё три шайбы, а в самом начале третьей — довели счёт до неприличного. Единственный гол у гостей забил Игорь Полыгалов.