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09:58 (мск), источник: АиФ Челябинск

Тренер «Трактора» после поражения 1:6: Все будет хорошо

«Чёрно-белые» потерпели второе сокрушительное поражение подряд в выездной серии.

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Источник: РИА "Новости"

На этот раз «чёрно-белые» были по всем статьям биты московским «Спартаком» 6:1, причём в начале третьего периода уступал с тразницей в шесть шайб. А двумя днями ранее по челябинцам чувствительно прошёлся «Йокерит» — 8:0.

«Первый период играли неплохо, но игровая дисциплина и удаления подвели команду. После поражения от “Йокерита” было закрепощение, ребята суетились. А после второго периода игра уже была сделана, нахватали удалений. Надеюсь, у нас все будет хорошо. Впереди много работы. Нападение стопорится, защита не очень помогает. Все вместе должны работать», — отметил Титов на послематчевой пресс-конференции.

Первый гол влетел в ворота вставшего в рамку «Трактора» Александра Судницына уже на 45 секунде. Незадолго до окончания периода мосчквичи вели 2:0. Во второй двадцатиминутке хозяева заколотили ещё три шайбы, а в самом начале третьей — довели счёт до неприличного. Единственный гол у гостей забил Игорь Полыгалов.

После семи матчей в копилке «Трактора» — только две победы и пять поражений. Следующую игру челябинцы проведут в Сочи в пятницу, 21 сентября.

Спартак 6:1
(2:0, 3:0, 1:1)
Трактор
19.09.2018, 19:30 Зрители: 7304 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Герман Титов
Вратари
Юлиус Гудачек Александр Судницин 40:00 (В. Демченко 40:00)
1-й период
00:45 Анатолий Никонцев (А. Кутейкин, М. Трунев)
Рихард Гюнге 08:48
15:59 Робин Ганзл (К. Даугавиньш)
16:39 Максим Гончаров
Пол Щехура 17:35
2-й период
Райан Стоа 27:59
30:53 Анатолий Никонцев (Ю. Гудачек, Д. Калинин)
35:02
Никита Никитин 36:01
Никита Никитин 36:01
36:17 Александр Хохлачев (Ил. Зубов, А. Кутейкин)
39:18 Мартиньш Карсумс (К. Даугавиньш, М. Гончаров)
3-й период
40:08 Каспарс Даугавиньш (М. Карсумс)
Райан Стоа 47:19
49:23 Евгений Кулик
Игорь Полыгалов 53:16
Евгений Рясенский 56:07
Статистика
4 Штрафное время 37
9 Игра в большинстве 2
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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