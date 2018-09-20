Тренер «Трактора» после поражения 1:6: Все будет хорошо
«Чёрно-белые» потерпели второе сокрушительное поражение подряд в выездной серии.
«Чёрно-белые» потерпели второе сокрушительное поражение подряд в выездной серии.
На этот раз «чёрно-белые» были по всем статьям биты московским «Спартаком» 6:1, причём в начале третьего периода уступал с тразницей в шесть шайб. А двумя днями ранее по челябинцам чувствительно прошёлся «Йокерит» — 8:0.
«Первый период играли неплохо, но игровая дисциплина и удаления подвели команду. После поражения от “Йокерита” было закрепощение, ребята суетились. А после второго периода игра уже была сделана, нахватали удалений. Надеюсь, у нас все будет хорошо. Впереди много работы. Нападение стопорится, защита не очень помогает. Все вместе должны работать», — отметил Титов на послематчевой
Первый гол влетел в ворота вставшего в рамку «Трактора» Александра Судницына уже на 45 секунде. Незадолго до окончания периода мосчквичи вели 2:0. Во второй двадцатиминутке хозяева заколотили ещё три шайбы, а в самом начале третьей — довели счёт до неприличного. Единственный гол у гостей забил Игорь Полыгалов.
После семи матчей в копилке «Трактора» — только две победы и пять поражений. Следующую игру челябинцы проведут в Сочи в пятницу, 21 сентября.
|Вадим Епанчинцев
|Герман Титов
|Юлиус Гудачек
|Александр Судницин 40:00 (В. Демченко 40:00)
|1-й период
|00:45
|Анатолий Никонцев (А. Кутейкин, М. Трунев)
|Рихард Гюнге
|08:48
|15:59
|Робин Ганзл (К. Даугавиньш)
|16:39
|Максим Гончаров
|Пол Щехура
|17:35
|2-й период
|Райан Стоа
|27:59
|30:53
|Анатолий Никонцев (Ю. Гудачек, Д. Калинин)
|35:02
|Никита Никитин
|36:01
|Никита Никитин
|36:01
|36:17
|Александр Хохлачев (Ил. Зубов, А. Кутейкин)
|39:18
|Мартиньш Карсумс (К. Даугавиньш, М. Гончаров)
|3-й период
|40:08
|Каспарс Даугавиньш (М. Карсумс)
|Райан Стоа
|47:19
|49:23
|Евгений Кулик
|Игорь Полыгалов
|53:16
|Евгений Рясенский
|56:07
|4
|Штрафное время
|37
|9
|Игра в большинстве
|2
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)