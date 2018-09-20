«Сибирь» и «Динамо» против машин, шансов нет. Интриги дня КХЛ
«Авангард» и СКА не упустят возможности пройтись по принципиальным соперникам.
«Авангард» и СКА не упустят возможности пройтись по принципиальным соперникам.
Интриги: к сибирскому дерби соперники подходят в совершенно разном эмоциональном состоянии. «Сибирь»
У «Авангарда» же 6 побед в 7 матчах, игра у команды ладится, хотя и омичам есть в чём совершенствоваться. «Авангард»
Ко всем проблемам новосибирцев с каждой игрой добавляются травмы. После матча с «Салаватом» в лазарет угодил форвард первого звена Юкка Пельтола. Частично решить кадровую проблему призван Дмитрий Саюстов, прекрасно знакомый Александру Андриевскому по работе в «Адмирале». Каким получится дебют форварда в Новосибирске?
По большому счёту, в отчётной встрече «Сибири» остаётся только брать характером и надеяться на поддержку родных трибун, которые за победу над принципиальным соперником простят команде многое.
Наш прогноз: «Авангард» вновь постарается добыть преимущество в первом периоде, и только полная самоотдача и везение помогут «Сибири» выстоять в начале встречи. Но за счёт одного лишь желания биться всю игру с превосходящим в классе соперником новосибирцы сейчас не в состоянии. Разгрома не будет, но победа в основное время достанется омичам. «Сибирь потерпит девятое поражение кряду и приблизится к антирекорду «Витязя» (10 поражений подряд на старте чемпионата).
Интриги: череповчане оставили позади тройник из матчей с
В Минске несколько дней назад ждали больших перемен: команда под управлением ГордиДуайера выглядела очень слабо, а в прессе появился слух о переговорах «Динамо» с Олегом Знарком. Но бывший главный тренер сборной России всё опроверг, а минчане неожиданно выиграли в Ярославле.
Правда, обольщаться той победой не стоит: «Локомотив» несколько расслабился после удачной серии, а «Динамо» везло, да и Михаил Карнаухов выдал отличный матч. Победа над гораздо более мотивированной «Северсталью» (если она, конечно, состоится) должна порадовать Дуайера гораздо больше.
Наш прогноз: матч получится равным, упорным, боевым, многое будет зависеть от игры в неравных составах. Предположим, что домашний лёд и Доминик Фурх помогут «Северстали» набрать два очка и прервать серию неудач.
Интриги: ярославцы, казалось, набрали уверенный ход, но матч с минским «Динамо» обернулся поражением. Возможно, молодая команда Дмитрия Квартальнова подошла к тому поединку слегка самоуверенно, но с другой стороны, ждать стабильности от малоопытных парней несколько наивно. На этот случай у «Локомотива», конечно, есть бывалые мастера, но им вытащить игру с минчанами не удалось. На поражение от «Авангарда» в стартовой игре сезона ярославцы отреагировали пятиматчевой победной серией, каким будет ответ в этот раз?
Узнать предстоит «Витязю», который едет в Ярославль после поражения от московского «Динамо». Подопечные Валерия Белова перестали быть командой одного звена, но стабильности «Витязю» не хватает, подмосковные хоккеисты играют лишь отдельными отрезками. При таком положении дел многое зависит от игры вратаря, сумеет ли ЙониОртио поймать кураж в Ярославле?
Наш прогноз: однозначно, «Локомотив» будет фаворитом в этой встрече, но легко железнодорожникам не будет. «Витязь» найдёт возможность забросить несколько шайб, однако в итоге победу отпразднуют ярославское хоккеисты.
Интриги: ещё одна принципиальная встреча дня состоится в Москве на стадионе’Мегаспорт, где «Динамо» примет СКА. Правда, как и в сибирском дерби, соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы.
У питерской команды идёт победная серия, лидеры СКА в полном порядке, звено Гусев —
«Динамо» в предыдущей встрече одержало только вторую победу в сезоне, очки команде Владимира Воробьева даются с огромным трудом. Нынешнее’Динамо объективно лучше СКА только в одном компоненте — убойная реализация большинства.
Особое внимание в матче будет приковано к Вадиму Шипачёву. В прошлом сезоне форварда сначала не хотели возвращать в СКА после неудач Вадима за океаном, затем
Наверняка самолюбие Вадима было уязвлено таким отношением, и в матче с бывшей командой у него должна быть особая мотивация.
Наш прогноз: даже если Шипачёв будет рвать и метать, «Динамо» это вряд ли поможет. СКА гораздо более организованная и мощная команда, к тому же с настроем на