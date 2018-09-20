«Сибирь» и «Динамо» против машин, шансов нет. Интриги дня КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Сибирь» — «Авангард»

Интриги: к сибирскому дерби соперники подходят в совершенно разном эмоциональном состоянии. «Сибирь» по-прежнему без единого очка в таблице, в команде хромают все линии, отвратительная игра легионеров уже набила оскомину.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 20.09.2018, 15:30 Сибирь - Авангард -

У «Авангарда» же 6 побед в 7 матчах, игра у команды ладится, хотя и омичам есть в чём совершенствоваться. «Авангард» по-прежнему неубедителен в большинстве, да и камбэк «Барыса» в прошлой встрече наверняка стал тревожным звоночком для Боба Хартли. Канадский специалист отметил, что «ястребы» после первого периода отошли от «авангардовского» хоккея, усвоят ли его подопечные этот урок?

Ко всем проблемам новосибирцев с каждой игрой добавляются травмы. После матча с «Салаватом» в лазарет угодил форвард первого звена Юкка Пельтола. Частично решить кадровую проблему призван Дмитрий Саюстов, прекрасно знакомый Александру Андриевскому по работе в «Адмирале». Каким получится дебют форварда в Новосибирске?

По большому счёту, в отчётной встрече «Сибири» остаётся только брать характером и надеяться на поддержку родных трибун, которые за победу над принципиальным соперником простят команде многое.

Наш прогноз: «Авангард» вновь постарается добыть преимущество в первом периоде, и только полная самоотдача и везение помогут «Сибири» выстоять в начале встречи. Но за счёт одного лишь желания биться всю игру с превосходящим в классе соперником новосибирцы сейчас не в состоянии. Разгрома не будет, но победа в основное время достанется омичам. «Сибирь потерпит девятое поражение кряду и приблизится к антирекорду «Витязя» (10 поражений подряд на старте чемпионата).

«Северсталь» — «Динамо» Минск

Интриги: череповчане оставили позади тройник из матчей с топ-клубами, в котором удалось заработать два очка, благодаря победе над ЦСКА. После этого подопечные Александра Гулявцева потерпели два крупных поражения, но такие перепады — нормальное явление для рабочей, не хватающей звёзд с неба команды из Череповца. Впереди у «Северстали» игра с минским «Динамо», возможным конкурентом за место в восьмёрке Запада, и можно не сомневаться, что на этот матч Гулявцев настроит своих парней как следует.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 20.09.2018, 19:00 Северсталь - Динамо Мн -

В Минске несколько дней назад ждали больших перемен: команда под управлением ГордиДуайера выглядела очень слабо, а в прессе появился слух о переговорах «Динамо» с Олегом Знарком. Но бывший главный тренер сборной России всё опроверг, а минчане неожиданно выиграли в Ярославле.

Правда, обольщаться той победой не стоит: «Локомотив» несколько расслабился после удачной серии, а «Динамо» везло, да и Михаил Карнаухов выдал отличный матч. Победа над гораздо более мотивированной «Северсталью» (если она, конечно, состоится) должна порадовать Дуайера гораздо больше.

Наш прогноз: матч получится равным, упорным, боевым, многое будет зависеть от игры в неравных составах. Предположим, что домашний лёд и Доминик Фурх помогут «Северстали» набрать два очка и прервать серию неудач.

«Локомотив» — «Витязь»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 20.09.2018, 19:00 Локомотив - Витязь -

Интриги: ярославцы, казалось, набрали уверенный ход, но матч с минским «Динамо» обернулся поражением. Возможно, молодая команда Дмитрия Квартальнова подошла к тому поединку слегка самоуверенно, но с другой стороны, ждать стабильности от малоопытных парней несколько наивно. На этот случай у «Локомотива», конечно, есть бывалые мастера, но им вытащить игру с минчанами не удалось. На поражение от «Авангарда» в стартовой игре сезона ярославцы отреагировали пятиматчевой победной серией, каким будет ответ в этот раз?

Узнать предстоит «Витязю», который едет в Ярославль после поражения от московского «Динамо». Подопечные Валерия Белова перестали быть командой одного звена, но стабильности «Витязю» не хватает, подмосковные хоккеисты играют лишь отдельными отрезками. При таком положении дел многое зависит от игры вратаря, сумеет ли ЙониОртио поймать кураж в Ярославле?

Наш прогноз: однозначно, «Локомотив» будет фаворитом в этой встрече, но легко железнодорожникам не будет. «Витязь» найдёт возможность забросить несколько шайб, однако в итоге победу отпразднуют ярославское хоккеисты.

«Динамо» Москва — СКА

Интриги: ещё одна принципиальная встреча дня состоится в Москве на стадионе’Мегаспорт, где «Динамо» примет СКА. Правда, как и в сибирском дерби, соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 20.09.2018, 19:30 ХК Динамо - СКА -

У питерской команды идёт победная серия, лидеры СКА в полном порядке, звено Гусев — Дацюк-Якупов в прошлой игре камня на камне не оставило от «Северстали». СКА может себе позволить оставить в запасе лучшего снайпера команды Николая Прохоркина, и всё равно атакующих опций у Ильи Воробьева хоть отбавляй. Неудивительно, при такой-то длине скамейки.

«Динамо» в предыдущей встрече одержало только вторую победу в сезоне, очки команде Владимира Воробьева даются с огромным трудом. Нынешнее’Динамо объективно лучше СКА только в одном компоненте — убойная реализация большинства. Бело-голубые реализуют 40% своих попыток игры в численном превосходстве, это внушительная цифра. Реализация лишнего для хозяев льда — это, пожалуй, единственная возможность зацепиться в отчетной игре за результат.

Особое внимание в матче будет приковано к Вадиму Шипачёву. В прошлом сезоне форварда сначала не хотели возвращать в СКА после неудач Вадима за океаном, затем всё-таки подписали с ним контракт на птичьих правах, но неоднократно давали понять хоккеисту, что он поступил неправильно, променяв в олимпийский год базовый клуб сборной России на «Вегас».

Наверняка самолюбие Вадима было уязвлено таким отношением, и в матче с бывшей командой у него должна быть особая мотивация.