Павел Воробей перешел из «Куньлуня» в «Сибирь»
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Павел Воробей перешел из «Куньлуня» в «Сибирь», сообщили БЕЛТА в
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Павел Воробей перешел из «Куньлуня» в «Сибирь», сообщили БЕЛТА в
Пекинский клуб принял решение обменять одного из лучших своих защитников прошлого сезона в «Сибирь» и получить за него денежную компенсацию.
Новосибирский клуб недавно возглавил белорусский тренер Александр Андриевский, который оказался заинтересован в услугах игрока.