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13:45 (мск), источник: БЕЛТА

Павел Воробей перешел из «Куньлуня» в «Сибирь»

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Павел Воробей перешел из «Куньлуня» в «Сибирь», сообщили БЕЛТА в пресс-службе КХЛ.

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Пекинский клуб принял решение обменять одного из лучших своих защитников прошлого сезона в «Сибирь» и получить за него денежную компенсацию.

Новосибирский клуб недавно возглавил белорусский тренер Александр Андриевский, который оказался заинтересован в услугах игрока.

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