«Сибирь» потерпела девятое поражение подряд, проиграв «Авангарду»
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» потерпела девятое поражение подряд на старте регулярного чемпионата КХЛ, уступив на своем льду омскому «Авангарду».
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» потерпела девятое поражение подряд на старте регулярного чемпионата КХЛ, уступив на своем льду омскому «Авангарду».
Встреча, прошедшая в Новосибирске в четверг, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Крис Верстиг (18-я и 31-я минуты), также отличился Илья Михеев (32). У хозяев шайбу забросил Никита Михайлов (33).
«Авангард» одержал вторую победу подряд и седьмую в восьми проведенных матчах, «Сибирь» проиграла все свои матчи.
«Сибирь» 24 сентября встретится на выезде с казанским «Ак Барсом», а «Авангард» 22 сентября примет китайский «Куньлунь».
|Александр Андриевский
|Боб Хартли
|Алексей Красиков 58:45
|Алексей Мурыгин
|1-й период
|Кирилл Петров
|14:09
|Крис Верстиг (М. Березин)
|17:53
|2-й период
|Ансель Галимов
|27:25
|29:56
|Владислав Наумов
|29:56
|Крис Верстиг (Е. Медведев)
|30:50
|Илья Михеев (М. Чудинов)
|31:35
|32:06
|Никита Михайлов (Е. Дугин, В. Наумов)
|32:21
|Владимир Первушин
|38:55
|38:55
|3-й период
|Кирилл Петров
|44:35
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)