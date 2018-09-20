«Сибирь» потерпела девятое поражение подряд, проиграв «Авангарду»

Встреча, прошедшая в Новосибирске в четверг, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Крис Верстиг (18-я и 31-я минуты), также отличился Илья Михеев (32). У хозяев шайбу забросил Никита Михайлов (33).