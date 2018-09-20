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19:26 (мск), источник: Р-Спорт

«Сибирь» потерпела девятое поражение подряд, проиграв «Авангарду»

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» потерпела девятое поражение подряд на старте регулярного чемпионата КХЛ, уступив на своем льду омскому «Авангарду».

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Встреча, прошедшая в Новосибирске в четверг, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Крис Верстиг (18-я и 31-я минуты), также отличился Илья Михеев (32). У хозяев шайбу забросил Никита Михайлов (33).

«Авангард» одержал вторую победу подряд и седьмую в восьми проведенных матчах, «Сибирь» проиграла все свои матчи.

«Сибирь» 24 сентября встретится на выезде с казанским «Ак Барсом», а «Авангард» 22 сентября примет китайский «Куньлунь».

Сибирь 1:3
(0:1, 1:2, 0:0)
Авангард
20.09.2018, 15:30 Зрители: 7420 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Александр Андриевский Боб Хартли
Вратари
Алексей Красиков 58:45 Алексей Мурыгин
1-й период
Кирилл Петров 14:09
Крис Верстиг (М. Березин) 17:53
2-й период
Ансель Галимов 27:25
29:56 Владислав Наумов
29:56
Крис Верстиг (Е. Медведев) 30:50
Илья Михеев (М. Чудинов) 31:35
32:06 Никита Михайлов (Е. Дугин, В. Наумов)
32:21 Владимир Первушин
38:55
38:55
3-й период
Кирилл Петров 44:35
Статистика
8 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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