Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
ХК Динамо0
СКА3
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь0
Динамо Мн3
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив3
Витязь2
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь1
Авангард3
Хоккей. КХЛ
21.09
Адмирал
Слован
Хоккей. КХЛ
21.09
Амур
ЦСКА
Все события
Фоторепортажи
16Новая форма ЦСКА. Как она выглядит
11Первый гол Роналду в Италии и другие события выходных
20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» отправит Дастина Бойда в список отказов

Московское «Динамо» отправит нападающего Дастина Бойда в список отказов, сообщил генеральный директор клуба Валерий Шанцев.

Наверх

В пяти играх сезона у Бойда ноль очков, в последних матчах хоккеист не проходил в состав клуба.

В прошлом сезоне 32-летний хоккеист принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, сумев записать в свой актив 19 (8+11) баллов при показателе полезности «-3» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 13 с половиной минут за игру.

Ранее хоккеист шесть сезонов защищал цвета астанинского «Барыса», выполняя роль одного из лидеров клуба.

ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
С ЦСКА скучно не будет! У Гончаренко самая заводная команда ЛЧ
Хавбек ЦСКА попал в команду недели Лиги чемпионов
Восстановление РУСАДА завершает эпоху кризиса в спорте РФ
Шипулин: Сейчас моя спортивная форма ниже плинтуса
Медведева ответила на критику в свой адрес
«Рапид» принимает «Спартак» в Лиге Европы (трансляция)
Орлов: Отстранение Глушакова? Здесь прямая связь с Госдумой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь