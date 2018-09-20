Хоккеист ЦСКА Пашнин дисквалифицирован на один матч чемпионата КХЛ
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Пашнин нарушил правила в выездном матче против китайского «Куньлуня» (3:0 в пользу армейцев), который прошел в Шанхае в среду. Как отмечается, игрок ЦСКА сделал подсечку сопернику, которая осталась без внимания арбитров.
На основании видеозаписи СДК принял решение наказать Пашнина одноматчевой дисквалификацией и денежным штрафом. Игрок пропустит выездную встречу против хабаровского «Амура» 21 сентября.