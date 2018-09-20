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21:45 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеист ЦСКА Пашнин дисквалифицирован на один матч чемпионата КХЛ

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал на один матч регулярного чемпионата защитника московского ЦСКА Михаила Пашнина, сообщается на сайте КХЛ.

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Пашнин нарушил правила в выездном матче против китайского «Куньлуня» (3:0 в пользу армейцев), который прошел в Шанхае в среду. Как отмечается, игрок ЦСКА сделал подсечку сопернику, которая осталась без внимания арбитров.

На основании видеозаписи СДК принял решение наказать Пашнина одноматчевой дисквалификацией и денежным штрафом. Игрок пропустит выездную встречу против хабаровского «Амура» 21 сентября.

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