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22:19 (мск), источник: БЕЛТА

Три гола Андрея Костицына помогли ХК «Динамо-Минск» выиграть у «Северстали»

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три гола Андрея Костицына помогли ХК «Динамо-Минск» выиграть на выезде у череповецкой «Северстали» со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Перед матчем со «сталеварами» Горди Дуайеру и его помощникам пришлось хорошо подумать над составом: дисквалификация Александра Павловича и расторжение контракта с Бо Беннетом добавили хлопот. Однако в противостоянии с череповчанами приятно удивили ветераны минчан.

Первый период активнее провели хозяева, которые чаще бросали по воротам Юнаса Энрота, но основные события в матче развернулись во вторые двадцать минут встречи.

Команды начали не в высоком темпе, вели борьбу за шайбу у бортов и в позиционных атаках пытались забросить шайбу. Все изменилось после потасовки на 28-й минуте. Динамовцы постарались разыграть численное большинство, но отличиться Теему Пулккинен сумел уже в тот момент, когда хозяева площадки действовали впятером. Пытаясь отыграться, «Северсталь» активнее стала действовать в нападении, и на 32-й минуте россияне ошиблись в защите. Вышедший один на один с голкипером Андрей Костицын переиграл Доминика Фурха — 2:0. В следующем появлении на площадке Костицын старший отметился мощным броском впритирку со штангой — 3:0.

После перерыва хоккеисты «Северстали» постарались перехватить инициативу, но очередное численное большинство «зубров» стало удачным для Андрея Костицына, который сам себе создал момент и нанес мощный кистевой бросок со средней дистанции, оформив хет-трик.

Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую победу подряд и значительно поправили свое положение в чемпионате. Одной из причин удачной серии, вероятно, является и заявление руководства команды о том, что никаких кадровых перестановок в клубе, вопреки рассуждениям в СМИ, в ближайшее время не будет. Действия игроков «Динамо» сразу же стали более эффективными в текущей выездной серии.

Северсталь 1:4
(0:0, 0:3, 1:1)
Динамо Мн
20.09.2018, 19:00 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Александр Гулявцев Горди Дуайер
Вратари
Доминик Фурх Юнас Энрот
1-й период
14:03 Матей Странски
2-й период
Андрей Степанов 24:53
27:16 Иван Захарчук
27:16 Владимир Сычушкин
Кирилл Готовец 27:16
Теему Пулккинен (Ден. Казионов, П. Уиркош) 29:20
Андрей Костицын (Е. Лисовец, С. Костицын) 31:19
32:31 Матей Странски
Андрей Костицын (С. Костицын, А. Китаров) 33:17
Олег Евенко 34:54
3-й период
45:00 Александр Бумагин (В. Васильев)
Андрей Костицын 45:42
51:41 Иван Захарчук
Андрей Костицын (А. Китаров, К. Готовец) 54:15
55:27 Константин Корнеев
Теему Пулккинен 56:03
Статистика
12 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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