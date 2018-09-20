Три гола Андрея Костицына помогли ХК «Динамо-Минск» выиграть у «Северстали»

Перед матчем со «сталеварами» Горди Дуайеру и его помощникам пришлось хорошо подумать над составом: дисквалификация Александра Павловича и расторжение контракта с Бо Беннетом добавили хлопот. Однако в противостоянии с череповчанами приятно удивили ветераны минчан.
Первый период активнее провели хозяева, которые чаще бросали по воротам Юнаса Энрота, но основные события в матче развернулись во вторые двадцать минут встречи.
Команды начали не в высоком темпе, вели борьбу за шайбу у бортов и в позиционных атаках пытались забросить шайбу. Все изменилось после потасовки на 28-й минуте. Динамовцы постарались разыграть численное большинство, но отличиться Теему Пулккинен сумел уже в тот момент, когда хозяева площадки действовали впятером. Пытаясь отыграться, «Северсталь» активнее стала действовать в нападении, и на 32-й минуте россияне ошиблись в защите. Вышедший один на один с голкипером Андрей Костицын переиграл Доминика Фурха — 2:0. В следующем появлении на площадке Костицын старший отметился мощным броском впритирку со штангой — 3:0.
После перерыва хоккеисты «Северстали» постарались перехватить инициативу, но очередное численное большинство «зубров» стало удачным для Андрея Костицына, который сам себе создал момент и нанес мощный кистевой бросок со средней дистанции, оформив хет-трик.
Хоккеисты минского «Динамо» одержали вторую победу подряд и значительно поправили свое положение в чемпионате. Одной из причин удачной серии, вероятно, является и заявление руководства команды о том, что никаких кадровых перестановок в клубе, вопреки рассуждениям в СМИ, в ближайшее время не будет. Действия игроков «Динамо» сразу же стали более эффективными в текущей выездной серии.