Фанаты показали спину! «Динамо» дождалось от своих болельщиков жесткой акции
Поражение от питерских армейцев (0:4) отбросило москвичей на последнюю строчку в Западной конференции. Дальше отступать уже некуда.
Поражение от питерских армейцев (0:4) отбросило москвичей на последнюю строчку в Западной конференции. Дальше отступать уже некуда.
УДАЧА РЫКОВА ОСТАЛАСЬ НА «ГАЗОНЕ»
На символическое вбрасывание перед матчем «Динамо» пригласило защитника своего футбольного клуба Владимира Рыкова. В одном из недавних матчей со «Спартаком» он сотворил небольшое чудо — забил гол со своей половины поля!
Эх, вот если бы Владимир поразил так ворота «Зенита»… Может его гол и воодушевил бы динамовцев на победу в матче со СКА. А так, они уже на девятой минуте горели 0:3. Поменяли вратаря, но отыграться уже не смогли.
ШИПАЧЕВ НЕ ОГОРЧИЛ СКА
В четверг Вадим Шипачев провел свой первый матч против СКА в динамовской форме. До этого нападающий пять лет кряду выступал за питерский клуб. Стал там чемпионом мира-2014 и олимпийским чемпионом-2018. И снискал славу одного из лучших центрфорвардов России.
В первых матчах сезона Вадим отличался почти в каждом матче, став дирижером ударного звена «Динамо». Но то, что удавалось в матче с «Витязем», со СКА не прошло.
Более того, когда москвичи получили первое большинство, тройка Шипачева не смогла закрепиться в чужой зоне. Армейцы перехватили шайбу и расстреляли Александра Еременко с убойной дистанции.
— Мы начали робко, а Питер — здорово, — признал Вадим в первом перерыве. — Но сейчас мы поговорим в раздевалке и следующий период будет совсем другим.
Вторая двадцатиминутка действительно прошла уже в равной борьбе. Но для исправления ситуаций этого было мало.
БОЙД — НА ДРАФТЕ ОТКАЗОВ
В заявке «Динамо» на матч вновь не оказалось канадца Дастина Бойда. Как стало известно «Советскому спорту», известный форвард «Динамо» будет в ближайшем будущем выставлен на драфт отказов. Тренерский штаб намерен с ним расстаться.
За это решение, не сговариваясь с клубом, проголосовали и болельщики
Если Бойда, которому «Динамо» еще летом урезало зарплату с драфта никто не заберет, клуб будет искать с агентом игрока варианты для расторжения контракта.
ВОРОБЬЕВЫХ ПЕРЕПУТАЛИ
Владимир Воробьев против Ильи Воробьева! Будучи игроками Воробьевы также были лидерами своих команд и не редко оказывались по разные стороны баррикад на самом высоком уровне. К примеру, в 2005 году они встретились в финале чемпионата России, когда Владимир сражался за «Динамо», а Илья — за «Ладу». Победа тогда в трех матчах досталась москвичам.
Дуэль между Воробьевыми в роли главных тренеров началась в прошлом сезоне. Пока они провели между собой только один поединок. И первая победа досталось Илье Петровичу. Почти ровно год назад, 11 сентября, его «Магнитка» одолела «Динамо» в Москве — 2:1.
Не удалось взять реванш Владимиру Анатольевичу и на этот раз. «Динамо» провалило первый период. И отыграться уже не смогло.
— Воробьев, уходи! — скандировали с трибуны экстремально настроенные фанаты
А вот Илья Воробьев каждый раз вздрагивал и недоуменно оглядывался на трибуну. Потом переводил взгляд на табло, проверяя в чью пользу счет, и зябко пожимал плечами.
«ДИНАМОВЦЫ СТОЯТ ЗА ТРЕНЕРА»
Перед матчем обозреватель «Советского спорта» задал гендиректору «Динамо» Валерию Шанцеву конкретный вопрос: насколько велик кредит у тренерского штаба Владимира Воробьева?
— Я никогда не был сторонником спонтанных решений в хоккейном хозяйстве, — ответил Шанцев. — Пока настроение у игроков такое — «Мы с тренером! Мы победим! Мы докажем!». И вот это, наверное, самое главное сейчас. Если начинать сверху кованным сапогом в команду влезать, можно напортить. Поэтому если и будем принимать решение о переменах, то все вместе. Если оно, конечно, потребуется. Мы — одна динамовская семья. Сейчас глаза у игроков горят, все стараются. Вы посмотрите, сколько индивидуальной игры. У «Динамо» никогда такого не было. Каждый хочет вырвать победу сам. И когда я с хоккеистами разговариваю, они глаз не прячут, не трусят. Говорят, просто не все пока получается.
Горящие слова и поддержка тренера в трудной ситуации — это, конечно, здорово. Но болельщики ждут от игроков не только правильных слов. Биться за тренера надо на льду — голами и победами. А их у «Динамо» пока мало. После поражения от СКА
Ну, а болельщики… После четвертого гола в ворота москвичей они демонстративно повернулись спиной ко льду. Спиной к своей команде.
|Владимир Воробьев
|Илья Воробьев
|Александр Еременко 08:03 (И. Бочаров 08:03)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|03:06
|Мика Койвисто
|Патрик Херсли (П. Дацюк, Н. Гусев)
|04:26
|Сергей Плотников
|04:49
|Виктор Тихонов (А. Барабанов, Арт. Зуб)
|05:49
|Александр Барабанов (А. Кузьменко, А. Земченок)
|08:03
|18:50
|Дмитрий Вишневский
|2-й период
|23:43
|Дмитрий Вишневский
|3-й период
|Алексей Кручинин (Я. Коскиранта, С. Плотников)
|46:14
|Динар Хафизуллин
|55:22
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)