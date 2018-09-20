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22:54 (мск), источник: Советский спорт

Фанаты показали спину! «Динамо» дождалось от своих болельщиков жесткой акции

Поражение от питерских армейцев (0:4) отбросило москвичей на последнюю строчку в Западной конференции. Дальше отступать уже некуда.

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Источник: Советский спорт

УДАЧА РЫКОВА ОСТАЛАСЬ НА «ГАЗОНЕ»

На символическое вбрасывание перед матчем «Динамо» пригласило защитника своего футбольного клуба Владимира Рыкова. В одном из недавних матчей со «Спартаком» он сотворил небольшое чудо — забил гол со своей половины поля!

Эх, вот если бы Владимир поразил так ворота «Зенита»… Может его гол и воодушевил бы динамовцев на победу в матче со СКА. А так, они уже на девятой минуте горели 0:3. Поменяли вратаря, но отыграться уже не смогли.

ШИПАЧЕВ НЕ ОГОРЧИЛ СКА

В четверг Вадим Шипачев провел свой первый матч против СКА в динамовской форме. До этого нападающий пять лет кряду выступал за питерский клуб. Стал там чемпионом мира-2014 и олимпийским чемпионом-2018. И снискал славу одного из лучших центрфорвардов России.

В первых матчах сезона Вадим отличался почти в каждом матче, став дирижером ударного звена «Динамо». Но то, что удавалось в матче с «Витязем», со СКА не прошло.

Более того, когда москвичи получили первое большинство, тройка Шипачева не смогла закрепиться в чужой зоне. Армейцы перехватили шайбу и расстреляли Александра Еременко с убойной дистанции.

— Мы начали робко, а Питер — здорово, — признал Вадим в первом перерыве. — Но сейчас мы поговорим в раздевалке и следующий период будет совсем другим.

Вторая двадцатиминутка действительно прошла уже в равной борьбе. Но для исправления ситуаций этого было мало.

БОЙД — НА ДРАФТЕ ОТКАЗОВ

В заявке «Динамо» на матч вновь не оказалось канадца Дастина Бойда. Как стало известно «Советскому спорту», известный форвард «Динамо» будет в ближайшем будущем выставлен на драфт отказов. Тренерский штаб намерен с ним расстаться.

За это решение, не сговариваясь с клубом, проголосовали и болельщики бело-голубых на одном из своих форумов.

Если Бойда, которому «Динамо» еще летом урезало зарплату с драфта никто не заберет, клуб будет искать с агентом игрока варианты для расторжения контракта.

ВОРОБЬЕВЫХ ПЕРЕПУТАЛИ

Владимир Воробьев против Ильи Воробьева! Будучи игроками Воробьевы также были лидерами своих команд и не редко оказывались по разные стороны баррикад на самом высоком уровне. К примеру, в 2005 году они встретились в финале чемпионата России, когда Владимир сражался за «Динамо», а Илья — за «Ладу». Победа тогда в трех матчах досталась москвичам.

Дуэль между Воробьевыми в роли главных тренеров началась в прошлом сезоне. Пока они провели между собой только один поединок. И первая победа досталось Илье Петровичу. Почти ровно год назад, 11 сентября, его «Магнитка» одолела «Динамо» в Москве — 2:1.

Не удалось взять реванш Владимиру Анатольевичу и на этот раз. «Динамо» провалило первый период. И отыграться уже не смогло.

— Воробьев, уходи! — скандировали с трибуны экстремально настроенные фанаты бело-голубых. Трагикомизм ситуации был в том, что скамейка СКА была к ним гораздо ближе. Поэтому тренер «Динамо» их попросту не слышал.

А вот Илья Воробьев каждый раз вздрагивал и недоуменно оглядывался на трибуну. Потом переводил взгляд на табло, проверяя в чью пользу счет, и зябко пожимал плечами.

«ДИНАМОВЦЫ СТОЯТ ЗА ТРЕНЕРА»

Перед матчем обозреватель «Советского спорта» задал гендиректору «Динамо» Валерию Шанцеву конкретный вопрос: насколько велик кредит у тренерского штаба Владимира Воробьева?

— Я никогда не был сторонником спонтанных решений в хоккейном хозяйстве, — ответил Шанцев. — Пока настроение у игроков такое — «Мы с тренером! Мы победим! Мы докажем!». И вот это, наверное, самое главное сейчас. Если начинать сверху кованным сапогом в команду влезать, можно напортить. Поэтому если и будем принимать решение о переменах, то все вместе. Если оно, конечно, потребуется. Мы — одна динамовская семья. Сейчас глаза у игроков горят, все стараются. Вы посмотрите, сколько индивидуальной игры. У «Динамо» никогда такого не было. Каждый хочет вырвать победу сам. И когда я с хоккеистами разговариваю, они глаз не прячут, не трусят. Говорят, просто не все пока получается.

Горящие слова и поддержка тренера в трудной ситуации — это, конечно, здорово. Но болельщики ждут от игроков не только правильных слов. Биться за тренера надо на льду — голами и победами. А их у «Динамо» пока мало. После поражения от СКА бело-голубые скатились на последнее место в Западной конференции.

Ну, а болельщики… После четвертого гола в ворота москвичей они демонстративно повернулись спиной ко льду. Спиной к своей команде.

ХК Динамо 0:4
(0:3, 0:0, 0:1)
СКА
20.09.2018, 19:30 Регулярный чемпионат Арена "Мегаспорт"
Главные тренеры
Владимир Воробьев Илья Воробьев
Вратари
Александр Еременко 08:03 (И. Бочаров 08:03) Игорь Шестеркин
1-й период
03:06 Мика Койвисто
Патрик Херсли (П. Дацюк, Н. Гусев) 04:26
Сергей Плотников 04:49
Виктор Тихонов (А. Барабанов, Арт. Зуб) 05:49
Александр Барабанов (А. Кузьменко, А. Земченок) 08:03
18:50 Дмитрий Вишневский
2-й период
23:43 Дмитрий Вишневский
3-й период
Алексей Кручинин (Я. Коскиранта, С. Плотников) 46:14
Динар Хафизуллин 55:22
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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