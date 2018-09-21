В другой интонации и форме. «Не секретные» моменты матчей «Барыса» со Скабелкой в КХЛ

Команда Андрея Скабелки выиграла три из семи встреч, забив при этом 29 голов. Казахстанский клуб лидирует по этому показателю на «Востоке» вместе с «Автомобилистом» (но у клуба из Екатеринбурга на одну игру больше) и занимает третье место в Лиге после финского «Йокерита» — 37 шайб. С обороной дела похуже: 24 пропущенных гола — это девятое место в конференции и 19-е — в турнире.

В «коллекции» клуба три упущенные победы и два камбэка. С вопросом, как «Барыс» вытаскивает матчи, которые он практически проиграл, мы обратились к Скабелке после встречи с «Авангардом» в Астане, где хозяева отыгрались со счета 0:3.

«Я вам не отвечу на этот вопрос. Ну, правда… Это же моменты такие… Психология. Не то, что это секреты. Мы и перед игрой тоже самое говорили. Но в другой интонации, в другой форме», — резюмировал Скабелка.

Его «Барыс» в этом сезоне удивляет, и как признался лучший снайпер КХЛ Роман Старченко, в Астане «единая команда». А как играет эта команда?

«Нефтехимик» — «Барыс» — 1:6

Начал турнир столичный клуб в Нижнекамске. Для команды из Астаны матч вышел идеально. 0:0 после первого периода и два выигранных следующих отрезка — 0:2 и 1:4. Таким образом, у нас получается ничья и две победы — если рассматривать отрезки по периодам.

«Ак Барс» — «Барыс» — 4:3

Еще один неудобный соперник для казахстанской команды, но это не помешало выиграть первые 20 минут — гол на свой счет записал Алихан Асетов. Во втором периоде лучше был уже клуб из Казани — 3:0. Заключительную треть встречи выиграли подопечные Скабелки, но матч проиграли.

Итог: победа, поражение и победа.

«Торпедо» — «Барыс» — 6:5 ОТ

Игра с 11 голами. «Барыс» выиграл первый период и вел 3:0, а потом и 3:5, но вынужден был довольствоваться только очком. «Торпедовцы» выиграли второй и третий периоды, а в овертайме забрали победу.

Итог: победа, поражение и поражение.

«Барыс» — «Нефтехимик» — 4:5 ОТ

Столичная команда с небольшим преимуществом выиграла две стартовые 20-минутки, но поражение в третьей помешало победить в противостоянии. Параллельно «Барыс» отметился вторым проигрышем в овертайме.

Итог: победа, победа и поражение.

«Барыс» — «Торпедо» — 4:1

Первые 20 минут были похожи на продолжение второй половины матча в Нижнем Новгороде. «Барыс» проигрывал с минимальной разницей — 0:1. Но гол Патриса Кормье и еще три взятия ворот партнерами в заключительном периоде привели команду к волевой победе.

Итог: поражение, победа, победа.

«Барыс» — «Ак Барс» — 4:3 Б

Роман Старченко отметился шестым голом и помог команде продолжить борьбу в овертайме. Что касается самого матча, то первый период завершился, второй — поражением, а третий — победой.

Итог: ничья, поражение и победа.

«Барыс» — «Авангард» — 3:4 Б

После провального первого периода «Барыс» преобразился и выиграл два следующих. Не удалось продолжит победную серию в послематчевых буллитах.

Итог: поражение, победа и победа.

Если подвести общий итог, то в стартовых игровых отрезках три победы, две ничьи и два поражения. Во вторых периодах ситуация похожая — четыре победы и три поражения. А вот в заключительных 20-минутках баланс еще лучше — пять побед и два поражения.

Если рассмотреть ситуацию по забитым и пропущенным голам, то самый успешный, это период номер «три» — 13:7. Паритет у «Барыса» после первых 20 минут игры (6:6), а после вторых — небольшой плюс (9:8). Недостающие шайбы из общего баланса голов (29:24), это результативные действия за буллиты и овертаймы. Тут у «Барыса» хороший минус — 1:3.