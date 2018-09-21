Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал4
Слован5
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур0
ЦСКА4
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Трактор
Все события
Фоторепортажи
11Почему актер Назаров обиделся на тренера «Спартака» Карреру
8Хэмилтон выиграл на Гран-при Сингапура
14:20 (мск), источник: ИА Башинформ

Максим Осипов покидает ХК «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» произвел обмен с ярославским «Локомотивом». Уфимскую команду покидает защитник Максим Осипов. На его место в столицу Башкирии переехал бронзовый призер молодежного чемпионата мира Павел Коледов.

Наверх
Источник: Башинформ

«Менять команду всегда непросто, особенно когда ты долго находишься в одном клубе. Но это хоккей, и тут так бывает. Считаю, что переход должен пойти на пользу, — поделился новый защитник “юлаевцев” Коледов с клубной пресс-службой. — С физическим состоянием всё хорошо, ведь не так давно была “предсезонка”. Думаю, по играм будет видно».

Во время загрузки произошла ошибка.

Справка

Коледов Павел Вячеславович.

Родился 20 сентября 1994 года в городе Ачинске.

Рост — 185, вес — 95. Хват — правый.

Игровая карьера: «Сибирские Снайперы» (2010−2012), «Сибирь» (2011/12), «Локомотив» (2013/14, 2015−2018), «ХК Сочи» (2014/15).

Достижения: бронзовый призёр молодежного чемпионата мира (2013).

Статистика в КХЛ: 241 матч, 56 (13+43) набранных очков, показатель полезности «+11», 130 штрафных минут.

Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Рустэм Хамитов встретился с президентом CIOFF Филиппом Боссаном
Болельщики в обход запрета УЕФА поддержали «Спартак» в матче ЛЕ
ЦСКА обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ
«Всех алкоголиков ждет одна участь». Хабиб — о Макгрегоре
Макларен высказался об отказе WADA «подчинить Россию»
Тело подводит: почему Медведеву низко оценили в Канаде
Макгрегор подписал с UFC контракт на 8 боев
Последний шанс Русского Витязя. Поветкин готовится к бою
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь