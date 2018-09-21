Максим Осипов покидает ХК «Салават Юлаев»

«Менять команду всегда непросто, особенно когда ты долго находишься в одном клубе. Но это хоккей, и тут так бывает. Считаю, что переход должен пойти на пользу, — поделился новый защитник “юлаевцев” Коледов с клубной пресс-службой. — С физическим состоянием всё хорошо, ведь не так давно была “предсезонка”. Думаю, по играм будет видно».
Коледов Павел Вячеславович.
Родился 20 сентября 1994 года в городе Ачинске.
Рост — 185, вес — 95. Хват — правый.
Игровая карьера: «Сибирские Снайперы» (2010−2012), «Сибирь» (2011/12), «Локомотив» (2013/14, 2015−2018), «ХК Сочи» (2014/15).
Достижения: бронзовый призёр молодежного чемпионата мира (2013).
Статистика в КХЛ: 241 матч, 56 (13+43) набранных очков, показатель полезности «+11», 130 штрафных минут.