Максим Осипов покидает ХК «Салават Юлаев»

«Менять команду всегда непросто, особенно когда ты долго находишься в одном клубе. Но это хоккей, и тут так бывает. Считаю, что переход должен пойти на пользу, — поделился новый защитник “юлаевцев” Коледов с клубной пресс-службой. — С физическим состоянием всё хорошо, ведь не так давно была “предсезонка”. Думаю, по играм будет видно».