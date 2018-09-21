Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Трактор
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал4
Слован5
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур0
ЦСКА4
Все события
Фоторепортажи
14«Локомотив» уже бился с «Галатасараем». Это было 16 лет назад
16Новая форма ЦСКА. Как она выглядит
15:03 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 21 сентября. Московский ЦСКА со счетом 4:0 обыграл хабаровский «Амур» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Шайбы в составе армейцев забросили Андрей Светлаков (4-я минута), Алексей Марченко (18), Иван Телегин (39) и Антон Слепышев (42).

После девяти матчей регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 12 очками в активе. «Амур» набрал шесть очков и идет на девятом месте в Восточной конференции.

В следующем матче ЦСКА 25 сентября на своей площадке примет «Сочи». «Амур» 24 сентября на выезде сыграет с омским «Авангардом».

Амур 0:4
(0:1, 0:2, 0:1)
ЦСКА
21.09.2018, 12:30 Регулярный чемпионат "Платинум-Арена"
Главные тренеры
Николай Борщевский Игорь Никитин
Вратари
Евгений Аликин Ларс Юханссон
1-й период
Андрей Светлаков (С. Калинин) 03:44
05:06 Артем Железков
11:55 Игорь Величкин
2-й период
24:55
Алексей Марченко (И. Телегин) 27:50
Иван Телегин (Г. Скотт) 38:50
3-й период
Антон Слепышев (С. Калинин, А. Блажиевский) 41:23
42:08 Артем Железков
Грег Скотт 59:29
Статистика
8 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Россиянина гарантированно накажут, но как — пока вопрос
"Резать мясо". Как отстраняли капитанов "Спартака"
Болельщики в обход запрета УЕФА поддержали «Спартак» в матче ЛЕ
Тело подводит: почему Медведеву низко оценили в Канаде
«Всех алкоголиков ждет одна участь». Хабиб — о Макгрегоре
Макларен высказался об отказе WADA «подчинить Россию»
Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11,1 кг перед поединком
Футболист «Краснодара» вошел в команду недели в Лиге Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь