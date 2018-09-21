ЦСКА обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ
ТАСС, 21 сентября. Московский ЦСКА со счетом 4:0 обыграл хабаровский «Амур» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 21 сентября. Московский ЦСКА со счетом 4:0 обыграл хабаровский «Амур» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы в составе армейцев забросили Андрей Светлаков (4-я минута), Алексей Марченко (18), Иван Телегин (39) и Антон Слепышев (42).
После девяти матчей регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 12 очками в активе. «Амур» набрал шесть очков и идет на девятом месте в Восточной конференции.
В следующем матче ЦСКА 25 сентября на своей площадке примет «Сочи». «Амур» 24 сентября на выезде сыграет с омским «Авангардом».
|Николай Борщевский
|Игорь Никитин
|Евгений Аликин
|Ларс Юханссон
|1-й период
|Андрей Светлаков (С. Калинин)
|03:44
|05:06
|Артем Железков
|11:55
|Игорь Величкин
|2-й период
|24:55
|Алексей Марченко (И. Телегин)
|27:50
|Иван Телегин (Г. Скотт)
|38:50
|3-й период
|Антон Слепышев (С. Калинин, А. Блажиевский)
|41:23
|42:08
|Артем Железков
|Грег Скотт
|59:29
|8
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)