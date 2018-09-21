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15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Адмирал» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Словану»

«Адмирал» проиграл братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Игра состоялась во Владивостоке и завершилась со счётом 5:4 в пользу подопечных Владимира Орсага.

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Начало матча осталось за хозяевами, которые уже к исходу пятой минуты встречи вели со счётом 2:0. Отличились Кирилл Дьяков и Александр Черников. На седьмой минуте стартовой двадцатиминутки цели достиг бросок защитника гостей Ника Шауса. В начале второго периода «моряки» восстановили перевес в две шайбы после гола Сергея Конькова, однако ещё до перерыва гостям удалось не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Успех праздновали Матуш Сукель и дважды Джефф Таффе. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Денис Вихарев счёт сравнял, но уже спустя минута Михал Ржепик вновь вывел гостей вперёд, установив окончательный счёт в матче.

«Слован» прервал трёхматчевую серию поражений, команда Сергея Светлова в свою очередь оступилась в третий раз подряд.

Адмирал 4:5
(2:1, 1:3, 1:1)
Слован
21.09.2018, 12:30 Регулярный чемпионат КСК "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Сергей Светлов Владимир Орсаг
Вратари
Никита Серебряков 59:08 Якуб Штепанек
1-й период
01:38 Кирилл Дьяков (А. Стрельцов, А. Черников)
04:10 Александр Черников (В. Стрельцов, А. Стрельцов)
Ник Шос (П. Бачик, М. Лунтер) 06:27
2-й период
22:36 Сергей Коньков (В. Бутузов)
Матуш Сукель (К. Чипчура, Р. Червены) 23:18
Патрик Вирта 29:37
Джефф Тэйфф (П. Вирта, М. Ржепик) 32:32
35:58 Никита Сироткин
Джефф Тэйфф (Э. Желина, Ч. Рау) 36:52
3-й период
Рудольф Червены 41:50
49:31
51:27 Денис Вихарев (С. Коньков, В. Бутузов)
Михал Ржепик (М. Грман, П. Вирта) 52:51
Михал Серсен 59:50
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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