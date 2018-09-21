«Адмирал» упустил преимущество в две шайбы и проиграл «Словану»
«Адмирал» проиграл братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Адмирал» проиграл братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Игра состоялась во Владивостоке и завершилась со счётом 5:4 в пользу подопечных Владимира Орсага.
Начало матча осталось за хозяевами, которые уже к исходу пятой минуты встречи вели со счётом 2:0. Отличились Кирилл Дьяков и Александр Черников. На седьмой минуте стартовой двадцатиминутки цели достиг бросок защитника гостей Ника Шауса. В начале второго периода «моряки» восстановили перевес в две шайбы после гола Сергея Конькова, однако ещё до перерыва гостям удалось не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Успех праздновали Матуш Сукель и дважды Джефф Таффе. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Денис Вихарев счёт сравнял, но уже спустя минута Михал Ржепик вновь вывел гостей вперёд, установив окончательный счёт в матче.
«Слован» прервал трёхматчевую серию поражений, команда Сергея Светлова в свою очередь оступилась в третий раз подряд.
|Сергей Светлов
|Владимир Орсаг
|Никита Серебряков 59:08
|Якуб Штепанек
|1-й период
|01:38
|Кирилл Дьяков (А. Стрельцов, А. Черников)
|04:10
|Александр Черников (В. Стрельцов, А. Стрельцов)
|Ник Шос (П. Бачик, М. Лунтер)
|06:27
|2-й период
|22:36
|Сергей Коньков (В. Бутузов)
|Матуш Сукель (К. Чипчура, Р. Червены)
|23:18
|Патрик Вирта
|29:37
|Джефф Тэйфф (П. Вирта, М. Ржепик)
|32:32
|35:58
|Никита Сироткин
|Джефф Тэйфф (Э. Желина, Ч. Рау)
|36:52
|3-й период
|Рудольф Червены
|41:50
|49:31
|51:27
|Денис Вихарев (С. Коньков, В. Бутузов)
|Михал Ржепик (М. Грман, П. Вирта)
|52:51
|Михал Серсен
|59:50
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)