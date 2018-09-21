Старченко из «Барыса» рассказал о заветной мечте со сборной Казахстана и почему не уехал в Россию

Источник: РИА "Новости"

В семи матчах текущего сезона Старченко набрал десять (7+3) очков и возглавил список снайперов КХЛ, а в списке лучших бомбардиров уступает только Никите Гусеву из СКА.

32-летний Старченко после ухода Талгата Жайлауова и Романа Савченко стал единственным хоккеистом, который играл за «Барыс» во всех десяти сезонах КХЛ.

— Роман, старт 11-го сезона для вас получился самым удачным за всю карьеру. Как думаете, почему?

— Возможно, стало больше доверия со стороны тренера, плюс — отличные партнёры и хорошая подготовка. Наверное, чем старше становишься, тем больше начинаешь уделять времени себе, своим тренировкам, постоянно стараешься держать себя в форме. Иначе недолго все растерять, а набирать потом очень сложно. Кроме того, после прошлого сезона мы многое обдумали и осознали. Год назад тоже хорошо начали, но потом всё пошло не так…

— Раньше ставка в команде делалась в основном на первое забивное звено, а теперь вам приходится брать ответственность на себя. Может быть, это тоже сыграло свою роль?

— Есть и такой момент… В голове сидело: все равно выйдут Найджел или Боча, забьют свои дежурные шайбы, спасут ситуацию. Сейчас остальным надо брать игру на себя, становиться лидерами, в том числе и мне.

— Что нового привнес в «Барыс» Андрей Скабелка?

— Андрей Владимирович — эмоциональный и строгий тренер, делает акцент на дисциплину. Правда, не всегда у нас пока получается этому следовать. Он старается привить определённую систему, при которой все отрабатывают и в нападении, и в защите.

— Летние турниры «Барыс» провел неудачно, многие журналисты и хоккейные эксперты записали команду в аутсайдеры…

— И поспешили. Ведь команде требовалось время. Много новых игроков, другой тренерский штаб, все пятерки сформированы заново. На предсезонке мы не достигли оптимальной физической формы, играли под нагрузками. Поэтому принимать близко к сердцу результаты летних матчей болельщикам не стоило. Да, проигрывать неприятно, но самое главное на летних турнирах — подготовиться к сезону, чтобы хорошо начать его.

Тем не менее, старт получился противоречивым. «Барыс», ведя в счёте, уступал, при этом одерживал и волевые победы…

— Тут дело, скорее, в психологии каждого игрока. Может быть, ведя две-три шайбы, мы успокаивались, начинали допускать ошибки, отходили от системы и, как следствие, пропускали. Ну, а когда проигрывали, — это мотивировало, удавалось собраться и вытащить матч.

Вообще, такие игры, как с «Авангардом» или «Ак Барсом» очень полезны для команды. С Омском мы безобразно начали первый период, но не сдались и переломили игру («Барыс» дома уступал после первого периода 0:3, но смог довести игру до буллитов, где в итоге уступил — прим. КХЛ). В таких матчах проявляется и укрепляется характер команды, дух. Пусть мы взяли только одно очко, но оно, наверное, даже ценнее, чем если бы мы победили 5:0.

— Почти каждый сезон в «Барысе» лично у вас меняются партнеры по звену. Теперь это Андре Петерссон и Патрис Кормье. Что скажете об этих ребятах?

— Андре — техничный хоккеист, может и шайбу подержать, и хороший пас выложить. Патрис всю жизнь играл в Америке и больше заточен на стиль, при котором ты толкаешься, бежишь, бьешь. К тому же, Патрис — очень заводной, даёт нам много эмоций на скамейке. В общем, мы разные, но сочетание получилось интересным. Никто не выпадает, каждый своими особенностями приносит пользу. Надеюсь, что и дальше всё будет складываться успешно.

— Как сказалось на команде возвращение Брендона Боченски?

— Он — лидер и показывает это на льду, на тренировках, в раздевалке. Не зря он вновь капитан, все равняются на него. Понятное дело, ему пока тяжело, пропустил год, и форму нужно восстанавливать, но он свое возьмет, Брэндон — настоящий профессионал.

— За десять сезонов в «Барысе» вы поработали с разными тренерами. Кто запомнился больше других?

— Каждый выделялся по-своему. Но лично для меня памятен сезон с Ари-Пеккой Селином (2013/2014). Это был первый тренер-иностранец в моей карьере, при нём мы, наконец, прошли дальше первого раунда в плей-офф. Плюс — у меня лично сезон сложился хорошо, много очков набрал, играл в тройке с Николаем Антроповым и Константином Руденко.

Мы часто общались с Ату (Ари-Пекка Селином), он был большой мотиватор-психолог. Постоянно со всеми индивидуально разговаривал, подбадривал, причем разговаривать мы могли на любые темы, не только о хоккее. Пришел, поговорил, настроение тебе поднял…

Ещё один яркий сезон — 2012/2013, когда в НХЛ случился локаут, и много звезд приехало в КХЛ. Хорошо запомнился Виктор Хедман, и, как поигравший с ним в пятёрке, скажу: не зря он лучший защитник в НХЛ, с ним играть было одно удовольствие.

— У вас уже более пятисот матчей за «Барыс». Какие из них отложились в памяти лучше других?

— Наверное, самый первый матч в КХЛ. Волновался очень, ведь одним из самых молодых в команде был. Мы тогда играли на выезде против «Нефтехимика», победили в овертайме. А так, наверное, не матч памятный, а момент, когда забил Доминику Гашеку. Это мировой вратарь, пусть он играл уже не на своём лучшем уровне, но забить ему все равно было очень приятно.

— Помимо завоевания Кубка Гагарина. Какие нереализованные цели в карьере у вас есть?

— Самое заветное желание — попасть на Олимпийские игры, сыграть за Казахстан. Мы уже трижды пытались пройти квалификационный турнир, но ни разу не получилось. Даст бог, еще один шанс будет.

— А в чем причина того, что до сих пор не получалось? Ведь под эту цель в Казахстане натурализовали ударное звено Боченски — Бойд — Доус.

— Проблема в кадрах. За последние годы много талантливых казахстанских хоккеистов завершили карьеру. А молодое поколение еще растет, формируется, и пока не все готовы играть на таком уровне. Не бывает так: одни закончили, а на их место пришли сразу же другие, готовые. Нужно постепенно наигрывать молодых, чтобы они становились лидерами, не боялись брать на себя игру, а не просто отбывать номер.

Сейчас заметен положительный сдвиг, молодежь получает больше игрового времени в КХЛ, поэтому три года до следующей Олимпиады есть, чтобы подготовиться и попасть туда.

— Вы в КХЛ с самого ее основания и можете говорить о том, что изменилось за эти годы.

— Условия. Начали строить новые дворцы, в том числе у нас, в Астане. Я уже даже как-то забыл, как мы играли в старом дворце. Ни в какое сравнение он не идет с «Барыс-Ареной». Кроме того, многие перешли на «финские» площадки, а на них хоккей становится динамичнее и интереснее.

— А недавний переход к двухочковой системе?

— Пока сложно сказать, прошло не так много матчей. Видно, что команды идут плотно, можно выиграть два-три матча, но остаться на том же месте в таблице. Поэтому в каждой игре нужно биться, добывать очки и не давать сопернику их завоёвывать.

— Вы занимались хоккеем в тяжелое время. Был момент, когда часть хоккеистов вашего года рождения уехала в Магнитогорск. Среди них были Антон Худобин, Ринат Ибрагимов. Почему вы остались в Усть-Каменогорске?

— Возможно, побоялся, ведь нам было по 12−13 лет, плюс финансовые проблемы — тоже немаловажный фактор. Но все равно доволен, что остался. Отправься я в Магнитогорск — не знаю, как бы сложилась карьера.

— Слышала, что раньше было настолько сложно с финансами, что тренеры искали деньги у спонсоров, чтобы помогать вам тренироваться?

— Да, было и такое… Хотелось бы отдельно поблагодарить Андрея Шаянова. Тяжело было с финансами, с формой, с поездками. Он все это пробивал, находил, как мог помогал. Что-то перепадало от основной команды «Торпедо».

— Клюшки у основной команды просили, как сейчас дети это делают?

— Конечно, я же такой маленький был. Но мне никто так и не дал (смеется). Поэтому сейчас, зная, каково это, всегда поделюсь клюшкой, если есть возможность.

— В «Барыс» вы уезжали 22-летним парнем, что ждали от перехода? Команда только вставала на ноги…

— Если честно, ничего не знал, когда ехал. Просто хотелось расти, выходить на новый уровень. Всё случилось просто: мне позвонил экс-президент «Барыса» Нурлан Оразбаев, пригласил, контракт в Усть-Каменогорске у меня закончился. Поэтому я, Евгений Рымарев, Талгат Жайлауов поехали сначала на просмотр. С «Торпедо» была договоренность о том, что, если не попадем в состав, — сможем вернуться, но в итоге все сложилось.

— И теперь за плечами уже десять сезонов в «Барысе». Никогда не было мыслей сменить клуб?

— Нет, не любитель менять обстановку, бегать из команды в команду. В Астане созданы отличные условия, меня все устраивает.

— А не расслабляет ли это? Мол, я уже столько лет здесь, казахстанец, значит постоянно буду играть.

— Порой закрадываются и такие мысли, все мы люди, но на льду тебя быстро спускают с небес на землю. К тому же для российских клубов КХЛ я считаюсь легионером, поэтому мало кто был во мне заинтересован, да и я особо не искал варианты.

— Вам 32 года. Не думали о том, чем будете заниматься по окончании карьеры?

— Не люблю загадывать. Пока хочу играть. Буду как Яромир Ягр — закончу в 48 лет (смеется). Да, иногда беру на себя роль советчика, подсказываю что-то тем же Никите Михайлису, Диме Гренцу, Алихану Асетову, могу «напихать», если косячат. Ну, а так — поживем-увидим, быть может, и стану тренером.

— На протяжении карьеры вас, слава богу, миновали серьезные травмы. Однако на чемпионате мира в игре с Францией вы попали под страшный удар Саши Трея. Долго от него отходили?

— Помню этот удар. Получил пас, был с шайбой, и он мне со всей дури въехал в голову. Это был последний матч в сезоне, поэтому за лето восстановился. Единственное — кое-какие проблемы с шеей остались. Наверное, это самое серьёзное повреждение, которое получал за всю карьеру. Но все равно никакой боязни не осталось, восстановился — и снова в бой.

— На чемпионатах мира вы играете давно, какой стал самым памятным?

— Наверное, самый первый, когда 19-летним пацаном сыграл в элитном дивизионе в Риге. Правда, первые три матча пропустил, а вот с Италией, Словенией и Данией уже выходил на лед. Кстати, тогда за сборную Беларуси еще играл Андрей Скабелка, это был его последний чемпионат мира, когда он выходил на лёд в качестве игрока. А теперь вот встретились в «Барысе».

— Что вы ждете от команды в 11-м сезоне КХЛ?