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15:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Локомотива» Александр Елесин оштрафован

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Витязь».

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Во втором периоде матча ярославского «Локомотива» и подмосковного «Витязя» удаление до конца встречи получил защитник «железнодорожников» Александр Елесин. Хоккеист команды Дмитрия Квартальнова был наказан судьями штрафом «5+20» за толчок на борт нападающего «Витязя» Александра Сёмина.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника “Локомотива” Александра Елесина по п. 1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается в официальном заявлении.

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