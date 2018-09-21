Знарок: Хочу работать в КХЛ, но недоброжелатели пытаются отпугнуть от меня клубы
Заслуженный тренер России Олег Знарок прокомментировал появившуюся в некоторых СМИ информацию о встрече с руководством московского «Динамо».
Заслуженный тренер России Олег Знарок прокомментировал появившуюся в некоторых СМИ информацию о встрече с руководством московского «Динамо».
Якобы, на этой встрече Знарок запросил у руководства
«Конечно, я просто возмущён этой информацией, потому что она не соответствует действительности. Некоторые доброжелатели просто не хотят, чтобы я работал в лиге, поэтому и называют подобные суммы. У меня не было никакой встречи с руководством «Динамо», но я хочу работать в КХЛ. Мне на данный момент вообще никто не предлагал работать в клубе, чтобы я мог диктовать
Сейчас ведь речь не идёт, готов ли я работать в