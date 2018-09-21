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16:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Знарок: Хочу работать в КХЛ, но недоброжелатели пытаются отпугнуть от меня клубы

Заслуженный тренер России Олег Знарок прокомментировал появившуюся в некоторых СМИ информацию о встрече с руководством московского «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

Якобы, на этой встрече Знарок запросил у руководства бело-голубых зарплату в несколько миллионов долларов и бонусы за каждый пройденный раунд в плей-офф.

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«Конечно, я просто возмущён этой информацией, потому что она не соответствует действительности. Некоторые доброжелатели просто не хотят, чтобы я работал в лиге, поэтому и называют подобные суммы. У меня не было никакой встречи с руководством «Динамо», но я хочу работать в КХЛ. Мне на данный момент вообще никто не предлагал работать в клубе, чтобы я мог диктовать какие-то суммы.

Сейчас ведь речь не идёт, готов ли я работать в топ-клубе или команде средней руки, я просто хочу вернуться к работе. И вопрос стоит в том, что сейчас определённые люди пытаются отпугнуть руководство команд от моей кандидатуры. Называются суммы, о которых речь не может идти в принципе. Я хочу ещё сказать, что к тому же подобными цифрами мне пытаются создать негативный имидж в глазах болельщиков. Мол, смотрите, какие деньги он просит. Это просто смешно, потому что в КХЛ вообще таких сумм не бывает. Не знаю, кем надо быть, чтобы о таких цифрах рассуждать, — сказал Знарок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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