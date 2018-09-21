Знарок в «Динамо»: что хочет экс-тренер сборной? Зарплата, бонусы и условия

Источник: Спорт-Экспресс

Как стало известно «СЭ», руководство московского «Динамо» провело первый раунд переговоров с бывшим главным тренером сборной России, «Динамо» и СКА Олегом Знарком. Специалист озвучил свои требования в случае, если возглавит тренерский штаб вместо Владимира Воробьева. За остаток регулярного чемпионата Знарок хочет заработать 2 миллиона евро, а также по миллиону — за каждый пройденный раунд плей-офф. Еще одним условием специалиста является выбор всех членов тренерского штаба.

Олег Знарок все же ведет переговоры с «Динамо». В этой новости нет ничего удивительного, потому что бывший тренер сборной хочет вернуться в КХЛ. Вполне вероятно, что новость о переговорах с минским «Динамо» — не совсем фейк. На Знарка действительно выходили, и он как минимум интересовался условиями. Но о том, что условия эти ему не подойдут, можно было легко спорить на деньги. Средств на Знарка у минчан нет.

У московского Динамо они вполне могли найтись, но бело-голубые, похоже, начиная переговоры с бывшим тренером сборной, не учли самую главную вещь: Знарок сейчас — самый дорогой тренер в КХЛ. Или, если хотите, во всей Европе. Да и по стандартам НХЛ он не совсем аутсайдер. И останется таковым еще на пару лет. Такими же были Вячеслав Быков с Игорем Захаркиным, когда только закончили работать в сборной.

По информации «СЭ», за годы работы в национальной команде Знарок зарабатывал значительно больше тех самых двух миллионов евро в год. И это, обращаем внимание, только в сборной, а не в сборной и СКА.

Его контракт был подписан в 2014 году перед чемпионатом мира в Минске и рассчитан на четырехлетний цикл. ФХР тогда после провала на Олимпиаде в Сочи уволила Билялетдинова, а Знарок на тот момент был безоговорочно лучшим тренером в КХЛ. В 2015 году в ФХР сменилась власть, и после завершения ОИ-2018 новое руководство посчитало, что предыдущая зарплата тренера, несмотря на выполнение главной задачи, была завышена. И последующий его уход был обусловлен в том числе и тем, что еще до окончания контракта и начала официальных переговоров стороны заранее знали, что не сойдутся по условиям.

Но Знарок — олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Гагарина. И потому сейчас не без основания может выдвигать клубам свои условия. Понятно, что ему предлагают контракты лишь тонущие клубы и в их положении Знарок для них выглядит настоящим богом-спасителем.

Однако сейчас организация хоккейного «Динамо» напоминает две самые известные басни Крылова — «Квартет» и «Лебедь, рак и щука». Есть Центральный совет «Динамо», есть председатель совета директоров хоккейного «Динамо» и непосредственно само руководство бело-голубых, которое возглавляет Валерий Шанцев.

И не все из вышеперечисленных поддерживают кандидатуру Знарка.

Удивляет комментарий председателя совета директоров «Динамо» Воронина, который был разослан по СМИ. В нем он, говоря простым языком, просто переводит стрелки на нижестоящий менеджмент. Как будто руководители не ответственны за его назначение и контроль за его работой. Не удивительно, что при такой организации команда не показывает результат.

Безусловно, видит эту ситуацию и Знарок. Понимая, чем это все может закончиться, он заранее просит себе хорошую зарплату, причем разбивая бонусы за каждый раунд. Если вдруг одна из противоборствующих сторон в клубе решит его уволить раньше срока окончания контракта, то хотя бы можно будет получить компенсацию.

Вячеслав Быков и Игорь Захаркин в свой прошлый «отпуск от КХЛ» даже со сборной Польши поработали, но потом все равно получили отличное по деньгам предложение от СКА.

А вот если Знарок не дождется своего идеального предложения и кинется на проблемное «Динамо», которое оказалось на последнем месте в конференции — в случае неудачи он может понизить свой «ценник».

Поэтому пока шансы на возвращение Знарка в московский клуб стоит оценить как невысокие. Но они все-таки есть.