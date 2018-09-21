«Минус четыре» для Боченски. Лучшие и худшие игроки «Барыса» на старте нового сезона КХЛ

Перед выездом, который для клуба из Астаны начнется завтра, 22 сентября в Уфе с «Салаватом Юлаевым», которые исполнители казахстанской команды уверенно входят в число лучших в Лиге.

В другой интонации и форме. «Не секретные» моменты матчей «Барыса» со Скабелкой в КХЛ.

Самые полезные

1. Роман Старченко (нападающий)

32-летний форвард стартовал с семи голов в семи матчах (плюс три голевые передачи). По признанию игрока, он и сам не помнит такого начала сезона. Его показатель полезности также лучший в команде — «+6» (когда Старченко был на льду было забито 10 голов и четыре пропущено).

Бонусы к показателям: лучший снайпер лиги и второй среди бомбардиров.

2. Даррен Диц (защитник)

Потенциальный игрок сборной Казахстана начинает сезон также продуктивно, как и год назад. Правда, во втором половине прошлогоднего турнира результативности Дица пошла на убыль и он остановился на 19 очках в 44 встречах. Сейчас же в семи играх 25-летний игрок набрал девять баллов (3+6). Полезность у него, такая же как и у Старченко, но пропущено на один гол больше — «+6» (11−5).

Бонусы к показателям: делит второе-третье место среди защитников-бомбардиров, входит ТОП-5 защитников-снайперов и ТОП-10 ассистентов Лиги.

3. Александр Липин (защитник)

32-летний защитник всего один раз бросил по воротам, но успел добиться положительного показателя полезности — «+3» (3−0). По силовым приемам и заблокированным броскам — 20 и 14. Вторым тут идет Диц, но его показатели значительно уступают — 14 и 10.

Бонусы к показателям: нет.

Игроки со знаком «минус»

1. Кертис Волк (нападающий)

Негабаритный 25-летний канадец только адаптируется в лиге, но успел набрать дебютные четыре очка (2+2). Не радует показатель полезности центрального форварда первого звена — «-5» (4−9).

2. Брэндон Боченски (нападающий)

Капитан «Барыса» еще не набрал игрового ритма. В 36 лет Боченски остается одним из лучшим в команде по результативности (семь очков в семи играх), но в обороне с ним команда играет не очень успешно — «-4» (4−8).

3−4. Кевин Даллмэн и Максим Семенов (защитники)

Опытные игроки обороны имеют одинаковый коэффициент полезности в команде — «-3». На двоих набрали два балла результативности — гол и передача. Оба защитника играют в парах с игроками, которые более лучшие показатели — с Джесси Блэкером и Александром Липиным, соответственно.