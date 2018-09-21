Олег Знарок: Возмущен информацией о якобы имевших место переговорах с «Динамо
Олег Знарок в интервью «СЭ» прокомментировал появившуюся информацию о переговорах с московским «Динамо».
Олег Знарок в интервью «СЭ» прокомментировал появившуюся информацию о переговорах с московским «Динамо».
— Для начала хотел бы заявить, что я не просто удивлен, а возмущен информацией о якобы имевших место переговорах. Конечно, «Динамо» — для меня не пустой звук, и я внимательно слежу за тем, что сейчас происходит с командой, — сказал Знарок. — Но приходить на «живое» место — не в моих принципах. Если команда по
Ранее «СЭ» сообщал, что руководство московского «Динамо» провело первый раунд переговоров со Знарком.