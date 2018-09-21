Олег Знарок: Возмущен информацией о якобы имевших место переговорах с «Динамо

— Для начала хотел бы заявить, что я не просто удивлен, а возмущен информацией о якобы имевших место переговорах. Конечно, «Динамо» — для меня не пустой звук, и я внимательно слежу за тем, что сейчас происходит с командой, — сказал Знарок. — Но приходить на «живое» место — не в моих принципах. Если команда по каким-либо причинам осталась без главного тренера, то я готов выслушать предложение от руководства клуба и приступить к обсуждению условий. Но не раньше.