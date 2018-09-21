«Я не рвач, с которым сложно договориться». Интервью Знарка — о «Динамо» и «двух миллионах евро»

Источник: Спорт-Экспресс

— Для начала хотел бы заявить, что я не просто удивлен, а возмущен информацией о якобы имевших место переговорах, — сказал Олег Знарок. — Конечно, «Динамо» — для меня не пустой звук, и я внимательно слежу за тем, что сейчас происходит с командой. Но приходить на «живое» место — не в моих принципах. Если команда по каким-либо причинам осталась без главного тренера, то я готов выслушать предложение от руководства клуба и приступить к обсуждению условий. Но не раньше.

— Прозвучавшая цифра требований с вашей стороны в два миллиона евро, с учетом прежних заслуг в виде побед на Олимпиаде, чемпионате мира и в Кубках Гагарина, тоже взята с потолка?

— Да. Хотя еще раз подчеркну, что никаких переговоров и тем более обсуждения конкретных сумм я ни с кем не вел. Мне кажется, кому-то просто выгодно выставить меня рвачом, с которым сложно договориться. Но это не так. Я чувствую в себе силы и желание поработать с клубом КХЛ. В то же время прекрасно отдаю себе отчет в том, что в непростой экономической ситуации, когда в России сейчас деньги считают везде, в том числе и в хоккее, требовать для себя такие условия — это сумасшествие. Насколько мне известно, ни один тренер в КХЛ и близко не имеет такой зарплаты.

— Вы сказали, что рветесь в бой и готовы работать. Но если вам позвонят из клуба средней руки или аутсайдера, то вы сразу скажите ему «нет»?