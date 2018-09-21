«Я не рвач, с которым сложно договориться». Интервью Знарка — о «Динамо» и «двух миллионах евро»
Известный специалист специально для «СЭ» прокомментировал информацию о том, что ведет переговоры с московским «Динамо».
Известный специалист специально для «СЭ» прокомментировал информацию о том, что ведет переговоры с московским «Динамо».
— Для начала хотел бы заявить, что я не просто удивлен, а возмущен информацией о якобы имевших место переговорах, — сказал Олег Знарок. — Конечно, «Динамо» — для меня не пустой звук, и я внимательно слежу за тем, что сейчас происходит с командой. Но приходить на «живое» место — не в моих принципах. Если команда по
— Прозвучавшая цифра требований с вашей стороны в два миллиона евро, с учетом прежних заслуг в виде побед на Олимпиаде, чемпионате мира и в Кубках Гагарина, тоже взята с потолка?
— Да. Хотя еще раз подчеркну, что никаких переговоров и тем более обсуждения конкретных сумм я ни с кем не вел. Мне кажется,
— Вы сказали, что рветесь в бой и готовы работать. Но если вам позвонят из клуба средней руки или аутсайдера, то вы сразу скажите ему «нет»?
— Я открыт для любых предложений.